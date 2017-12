Hyenám dávajú pach mikróby

Vedci našli dôkaz, že pachové žľazy niektorých cicavcov poháňajú baktérie.

18. nov 2013 o 18:22 Beth Skwarecki

BRATISLAVA. Pre hyenu je steblo trávy ako zápachový Facebook. Stačí ho ovoňať a vie, aké iné hyeny sú v okolí. Zistí aj to, či sú to samice, či samce, ako sú staré, či očakávajú mladé alebo či dojčia.

Všetko sa to dozvie vďaka silno zapáchajúcej paste, ktorú hyeny vylučujú z podchvostových žliaz a roztierajú ju napríklad na steblá trávy. Mnohé cicavce komunikujú pomocou zápachu a vedci dlho predpokladali, že chemikálie zodpovedné za typický pach nevytvárajú priamo zvieratá, ale symbiotické baktérie žijúce v ich žľazách.

Výskumníci túto myšlienku otestovali na pastách zozbieraných zo žliaz hyen, ktoré odchytili v Keni.

Preskúmali DNA baktérií v pastách aj DNA prchavých mastných kyselín, ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné za zápach. Oboje sa na seba podobali, čo naznačuje, že za pach sú zodpovedné práve mikróby.

Bakteriálne a chemické zložky zodpovedali kľúčovým informáciám, ktoré hyeny takto získavajú, uvádza štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

