Internetové tlačidlo ochráni súkromie detí

Novým zákonom chcú v USA ochrániť súkromie detí a mládeže na internete. Rodičia získajú kontrolu nad dátami.

18. nov 2013 o 11:45 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Plánovaná legislatíva chce v USA ochrániť súkromie detí do veku 15 rokov. Počíta s tým, že prevádzkovatelia služieb budú musieť vyčleniť dáta nimi vytvorené pod samostatný režim kontroly.

Každý rodič by mal získať kontrolu nad obsahom a získať možnosť jeho odstránenia. Stačí jediné kliknutie a všetky informácie z Facebooku vytvorené v detskom profile sa nadobro vytratia.

Zákon s pracovným názvom „Do Not Track Kids Act of 2013“ má rozšíriť doterajšiu zákonnú ochranu detí do veku 12 rokov a rozšíriť aj právo na odstránenie informácií zo serverov. Každá z internetových firiem bude musieť navyše do detailov vopred stanoviť rozsah použitia dát a vysvetliť mechanizmy, ktoré pri tom používa.

Rozšírenie občianskych práv by v prípade úspešného schválenia novely zúžilo súčasné možnosti a právomoci internetových firiem, ktoré prevádzkujú služby pri ktorých dochádza k zberu dát. Môže to obmedziť použitie informácií v reklamných systémoch, či rozsah ich sprístupňovania.

Spoločenská diskusia o súkromí naberá v posledných rokoch na obrátkach. Začína byť zrejmé, že súčasná generácia mládeže sa bude musieť v budúcnosti vysporiadať so stopou, ktorú za sebou zanecháva vo virtuálnom svete.

Informoval o tom internetový časopis Digital Trends.