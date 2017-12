Robot môže pripraviť o prácu aj pastierske psy

Dobytok prijal technologickú hračku za autoritu, rovnako ako človeka či psa.

18. nov 2013 o 9:10 Milan Gigel

SYDNEY, BRATISLAVA. Kým farmár zaisťuje odbyt svojich produktov, robot odvádza stádo kráv na pasienok, aby na ne dohliadal v priebehu dňa. Keď príde čas dojenia, zvolá ich a odvedie do stajne. Na prvý pohľad to možno vyzerá ako fikcia, zdá sa však, že takto by to mohlo na farmách vyzerať už o niekoľko rokov.

Akademici zo Sydney University’s Centre for Field Robotics pri svojom výskume zistili, že dobytok príliš nerozlišuje, kto je jeho predákom. Či ide o človeka, psa alebo mechanického robota, nasledujú ho s rovnakou poslušnosťou.

S prototypom diaľkovo ovládaného robota, ktorého vyvinuli pre kontrolu sadov a viníc, zbierajú inžinieri skúsenosti v živočíšnej výrobe. Plánujú vyvinúť technológie, ktoré by mohli farmárov odbremeniť od rutinných úloh. Kým automatické systémy pre dojenie a kŕmenie dobytka sú dnes samozrejmosťou, s dohľadom na pastve je to iné.

Práve tu by podľa akademikov na seba mohli prevziať prácu roboty. Vybavené kamerovým systémom a senzormi by mohli v priebehu pasenia kontrolovať stav oplotkov, lúčneho porastu, či dokonca analyzovať intenzitu zamorenia pozemku parazitmi. S plnou samostatnosťou tak, aby farmár našiel vo svojom počítači iba výsledné hodnotenie.

„Výskum je vo svojich počiatkoch, avšak už teraz vidíme že robotické technológie majú potenciál aby zmenili farmy zaoberajúce sa mliekárenstvom“ - hovorí Dr. Kerrisk z univerzity. „Farmári pri rozhovoroch prejavili veľký záujem a mnohí sa pýtali, či by mohli podobného robota vyskúšať na svojich farmách“.

Výskumníci sú presvedčení o tom, že cieľom nie je len nahradiť človeka strojom a vziať mu prácu. Technologický automat môže prispieť k minimalizácii chýb, náhodným zraneniam zvierat či znížiť stres.

Informovala o tom britská BBC.