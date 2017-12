NASA pátra po záhade chýbajúcej atmosféry

Misia MAVEN má vedcom ukázať, či si Mars v dávnej minulosti udržal atmosféru vhodnú pre život.

18. nov 2013 o 8:22 Ondrej Podstupka

HOUSTON. Dnes večer odštartuje NASA k Marsu družicu, ktorá má vyriešiť záhadu chýbajúcej atmosféry planéty.

Atmosféra Marsu bola podľa vedcov v minulosti oveľa hustejšia ako dnes. Umožňovala pravdepodobne aj kolobeh vody, o ktorom vedci predpokladajú, že je jednou z podmienok vzniku života.

Súčasná teória predpokladá, že asi pred štyrmi miliardami rokov Mars stratil svoju magnetosféru a jeho atmosféra začala unikať do okolitého vesmíru. V súčasnosti má už plynný obal planéty hustotu jedného percenta atmosféry Zeme.

Dlhá cesta do minulosti

Družica NASA s menom MAVEN má zaparkovať na obežnej dráhe planéty a podrobne preskúmať tempo, akým Mars v súčasnosti stráca atmosféru. To umožní vypočítať, aké mohli byť v minulosti podmienky na povrchu. „Je veľmi dôležité určiť rýchlosť unikania atmosféry. Umožní to pozrieť sa do histórie Marsu a nájsť obdobie, keď mal atmosféru a bol obývateľný,“ povedal pre BBC Andrew Coates z londýnskeho Mullard Space Science Laboratory.

MAVEN váži viac ako 900 kilogramov a využíva aj súčiastky vytvorené pre Mars Reconnaissance Orbiter. Vyrobila ho spoločnosť Lockheed Martin a cena misie presiahne 670 miliónov dolárov.

Získajú lepšie dáta

Na obežnú dráhu Zeme ho dnes večer stredoeurópskeho času vynesie raketa Atlas 5. Cesta k Marsu bude trvať približne desať mesiacov, na orbitu by sa mal dostať v septembri 2014. Okolo Marsu bude družica obiehať najmenej rok.

Domov by mala poslať presné údaje o tom, koľko vody, oxidu uhličitého a dusíka Mars stráca. Vedci v súčasnosti odhadujú stratu na desať ton denne. Nevedia však presne zmerať sezónne výkyvy spôsobené prirodzeným cyklom Slnka.