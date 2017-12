Psy pochádzajú z Európy

Psy sme si zdomácnili skôr, než sa predpokladalo. Ešte predtým, ako sme začali farmárčiť.

18. nov 2013 o 8:19 Tomáš Prokopčák

Priateľstvu so psami predchádzalo zdomácnenie vlkov, ktoré ľuďom pomáhali pri love.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO – FOTOLIA)

BRATISLAVA. Spočiatku sa iba potulovali v okolí ľudských sídiel. Pravdepodobne zistili, že kŕmiť sa prípadnými odpadkami môže byť jednoduchšie ako loviť potravu.

Po čase si aj dávni ľudia uvedomili, že tie ešte kedysi nebezpečné dravce by im mohli na čosi poslúžiť - ako výstraha či pomoc pri love. Tak si pred tisícročiami ľudia zdomácnili vlky, z ktorých napokon vznikli dnešné druhy psov.

Potiaľto je ten príbeh relatívne jasný. Podstatne menej jasné sú však odpovede na otázky, kedy a kde sa to vlastne stalo. Nový výskum genetikov teraz naznačuje, že napriek staršim domnienkam sa to mohlo udiať v Európe.

A stalo sa to pred viac ako dvadsaťtisíc rokmi, teda ešte skôr, ako naši predkovia začali pestovať rastliny a chovať dobytok.

Ešte pred farmármi

Staršie výskumy ukazovali, že moderné psy sa zrodili buď v Ázii, alebo na Blízkom východe. Ich problémom bolo, že vedci skúmali len relatívne malé vzorky: mnoho moderných druhov psov, no primálo fosílií. To sa teraz pokúsil zmeniť tím Olafa Thalmanna a Roberta Wayna.

Vedci získali mitochondriálnu DNA z osemnástich starých vzoriek a viac než zo stovky moderných. Preskúmali takto dávne psy, vlky aj hyeny. Výsledok ich zaskočil, genetika neukazovala ani na Áziu, ani na Blízky východ.

Domestikácia psa sa podľa všetkého začala v Európe v časovom rozpätí pred devätnásťtisíc až viac než tridsaťtisíc rokmi. Skôr, ako ľudia začali farmárčiť.

„Navyše, vlčia populácia, z ktorej vznikli moderné psy, pravdepodobne už vyhynula,“ hovorí pre magazín Science Thalmann. Znamená to, že moderné vlky nie sú priamymi predkami dnešných psov.

Len z Európy

Odborníci však nový výskum rovnako v magazíne Science kritizujú. Jeho problémom totiž je, že skúmané vzorky pochádzali najmä z Európy.

„Je to rovnaké, ako keby ste chceli skúmať pôvod človeka a nemali by ste jedinú vzorku z Afriky,“ zdôrazňuje genetik Peter Savolainen. „Naozaj to nie je objektívny výskum.“

Vedci by však chceli svoje výsledky overiť pomocou vzoriek z ďalších regiónov. A zároveň skúmaním jadrovej genetickej informácie, ktorá sa nededí iba po matke.