Hudba zadarmo aj lepšie notifikácie. Najlepšie appky týždňa

Každý týždeň pre vás vyberieme aplikácie, ktoré nás najviac zaujali. Light Flow, Grooveshark a Icebreaker: A Viking Voyage HD.

17. nov 2013 o 15:20 (pac, pst, tp)

Light Flow Dostupné:

Android Cena: 1,75€

Jednoduchá aplikácia, s ktorou si môžete nastaviť farbu LED diódy svojho smartfónu pre rôzne typy oznámení. Správa z Facebooku tak bude blikať na modro, Gtalk na zeleno a nový e-mail vám oznámi biela farba. Odporúčame najskôr vyskúšať zdarma dostupnú Lite verziu, nie všetky zariadenia totiž majú viacfarebné LED diódy.

Icebreaker: A Viking Voyage HD Dostupné:

iOS Cena: 2,99$

Rovio nie sú iba Angry Birds. Ale aj ďalšie hry, niektoré viac, iné menej podarené. K tým podarenejším patrí aj tento vikingský výlet. V princípe to nie je nič originálne, len kombinácia princípov, ktoré ste už určite videli inde: počnúc Cut the Rope a zbieraním mincí končiac. Ale napriek tomu je to stále kopa – aj keď dnes už trošku staršej – zábavy.

Grooveshark Dostupné:

web Cena: zadarmo

Takmer akákoľvek hudobná skladba dostupná zadarmo, legálne a bez prerušovania reklamou. Služba Grooveshark ponúka presne toto. Umožňuje vyhľadávať celé albumy, či najpopulárnejšie pesničky od interpreta a zostaviť z nich hodiny trvajúce playlisty. Na počúvanie musíte byť online. Grooveshark tiež neponúka samostatné mobilné aplikácie, no veľmi dobre funguje aj s prehliadačmi na smartfónoch a tabletoch.