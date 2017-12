Foxconn začne v júli vyrábať v Pardubiciach počítače pre Compaq

22. jún 2001 o 14:34 TASR

Pardubice 22. júna (TASR) - Od júla by sa v novej hale Foxconn CZ v Pardubiciach mali vyrábať počítače pre spoločnosť Compaq. Foxconn, ktorý už od minuloročného augusta v areáli skrachovanej spoločnosti HTT Tesla vyrába počítače iMac firmy Apple, doteraz v Pardubiciach investoval asi 600 miliónov Kč.

Firma sa síce odmietla vyjadriť, akú plánuje produkciu, no podľa predchádzajúcich vyhlásení riaditeľa firmy Jima Changa by sa túto jeseň mala denná produkcia prehupnúť cez 10 000 kusov. Foxconn teraz v Pardubiciach zamestnáva okolo 900 ľudí, v novembri by to malo byť asi 3000 ľudí. Zhruba 2000 zamestnancov by sa malo podieľať na výrobe pre Compaq. Informuje o tom dnes český denník Hospodářské noviny.

(1 CZK = 1,258 SKK)