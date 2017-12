PlayStation 4 je už v prvých obchodoch. Konzolu chvália

V Spojených štátoch si PS4 kúpite už dnes, do vybraných štátov Európy sa dostane koncom mesiaca. Na Slovensko až v polovici decembra.

15. nov 2013 o 15:26 Matúš Paculík

NEW YORK, BRATISLAVA. Herné konzoly novej generácie stihnú prísť na trh tak, aby si ich hráči našli pod vianočným stromčekom.

Platí to minimálne pre spoločnosť Sony, ktorá svoj PlayStation 4 práve začína predávať v Spojených štátoch. Európa a ďalšie krajiny síce nie sú v prvej vlne, no väčšina z nich to stihne ešte tento mesiac.

Microsoft tento súboj prehral, no obidve konzoly sa na trh budú dodávať ešte niekoľko nasledujúcich rokov. Celkový úspech preto nezávisí len od skoršieho začiatka predaju, ale najmä od ponuky hier a ceny. Tá je nižšia pri Sony, pričom pri nej však ušetríte až sto dolárov.

Podľa agentúry Bloomberg chce Sony do konca roka predať až tri milióny konzol PlayStation 4. Zásoby sú podľa Jacka Trettona z americkej divízie Sony dostatočné a firma je do konca marca budúceho roku schopná dodať až päť miliónov zariadení.

Nemala by sa tak opakovať situácia spred rokov pri uvedení PlayStation 3, keď Sony nestíhalo pokryť vysoký dopyt. “Zatiaľ sme spokojní a prvé porovnanie skutočnosti s našimi očakávaniami prinesieme už na budúci týždeň,” dodáva Tretton pre agentúru Bloomberg.

Prvé recenzie hernej konzoly sú väčšinou pozitívne, recenzentom sa páči vysoký výkon, pekný dizajn a spokojní sú aj s gamepadom. Horšie je na tom jeho výdrž na jedno nabitie a málo prémiových hier pri uvedení.