Na trh mieri smartfón od Fínov Jolla, cena je vysoká

Fíni budú prvými zákazníkmi, ktorí si budú môcť kúpiť smartfón s mobilným systémom Sailfish.

15. nov 2013 o 12:45 Milan Gigel

HELSINKI, BRATISLAVA. Už len 12 dní delí fanúšikov novej mobilnej platformy Sailfish OS od momentu, keď si budú môcť zakúpiť nový smartfón od fínskeho výrobcu Jolla. Tí, ktorí zaplatili v čase ohlásenia projektu zálohu vo výške sto eur, dostanú svoje telefóny.

Jolla vstupuje na fínsky trh s podporou operátora DNA network, ktorý je od počiatku partnerom projektu. Za 400 eur získajú záujemcovia mobil, na ktorom debutuje mobilný systém Sailfish, ktorý chce ukázať, že aj napriek silnej dominancii Androidu existuje priestor pre konkurenciu.

Novinka má 4,5-palcový displej s rozlíšením 960x540 bodov a dvojjadrový procesor. Je určená pre mobilné siete 4G LTE a dokáže spúšťať aplikácie, ktoré boli napísané pre Android. Mobil má 1 gigabajt operačnej pamäte, 16-gigabajtové úložisko, 8-megapixelový fotoaparát a 2-megapixelovú kameru pre videokonferencie.

Aj napriek tomu, že sa vývojári snažia dodržať do istej miery kompatibilitu s Androidom, ich vstup na trh bude skúškou prežitia. Problémom sa môže javiť vysoká cena, ktorá môže byť pri cenovo dostupnom smartfóne Moto G vážnou bariérou.

Jolla nie je jedinou firmou, ktorá sa snaží na rozbehnutom trhu preraziť. Skúša to aj Mozilla so svojim Firefox OS s dvoma tuctami partnerov v radoch operátorov a výrobcov, o šťastie sa pokúšajú aj vývojári z Canonical Ltd so svojim mobilným Ubuntu.

Informoval o tom internetový časopis digitaltrends.com.