Ocenili vedcov a vedecké tímy

Zoznam ocenených vedcov a výskumníkov

Osobnosť vedy a techniky:

hosťujúci profesor Ing. Ľudovít Kupča, CSc. zo spoločnosti VÚJE, a.s. Trnava za významný prínos pri riešení teoretických problémov monitorovania stavu konštrukčných materiálov bezpečnostne významných komponentov jadrových elektrárni typu VVER a ich úspešné aplikačné využitie v praxi.

profesor Ing. Štefan Medvecký, PhD. z Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce výsledky vo výskume, vývoji a optimalizácií technických systémov, mobilných zariadení, výskum v oblasti Rapid Prototyping a bioniky.

profesor Ing. Jozef Štulrajter, CSc. z katedry Informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania.

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV za výskum mechanizmov opravy klinických relevantných poškodení DNA.

profesor PhDr. Peter Liba, DrSc. zo Slovenskej národnej knižnice za vybudovanie Bibliografického ústavu a rozvoj vedeckého výskumu v oblasti slovenskej národnej bibliografie, edičnej činnosti a literárno-vedeckého výskumu.

Vedecko-technický tím roka:

Kolektív projektu prúdového zdroja pre napájanie magnetov synchrotrónu EVPÚ, a.s., za úspešné vyriešenie a vývoj špeciálneho rekuperačného zdroja elektrického prúdu s vysokou stabilitou a presnosťou regulácie v statickom aj dynamickom režime, určeného pre napájanie supravodivých vinutí magnetických obvodov synchrotrónových urýchľovačov častíc.

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša za prínos v oblasti tvorby nových odrôd obilnín na Slovensku s vysokou pridanou hodnotou, kvalitou a úrodovým potenciálom.

Tím profesora Petra Mocza, pôsobiaceho na Geofyzikálnom ústave SAV a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK za významný prínos v oblasti numerického modelovania šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach.

Vedecko-technický tím spoločného pracoviska na výskum a vývoj pokročilých kovových materiálov a kompozitov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave a Materiálovo technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave za efektívny a konkurencieschopný výskum a vývoj progresívnych kovových materiálov a kompozitov.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov:

Ing. Martin Weis, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu a za významný príspevok k budovaniu vedeckej školy v oblasti organickej elektroniky na Ústave elektroniky a fotoniky, Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ing. Kristína Kukurová, PhD. z Výskumného ústavu potravinárskeho za vedecký prínos v oblasti výskumu eliminácie obsahu akrylamidu v potravinách.

RNDr. Zuzana Pribulová, PhD. z Centra fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV za významný prínos k poznaniu mechanizmu párovania nových typov supravodičov.

Ing. Vladimír Kováč zo spoločnosti VIPO, a.s. za tvorivý prínos pri vývoji optimalizačného softvéru riadenia strojnotechnologických systémov pre navíjanie hexagonálnych pätkových lán automobilových plášťov.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky:

profesor Ing. Karol Flórián, DrSc., Dr.h.c. z Technickej univerzity v Košiciach za významný prínos k rozvoju analytickej spektrochémie v rámci košickej spektrokopickej školy, vedecko-organizátorskú činnosť a dlhodobé budovanie medzinárodnej spolupráce.

Ing. Mária Fišerová, PhD. z Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. za dlhodobé výskumné a aplikačné aktivity pri zvyšovaní technologickej a ekologickej úrovne výroby buničiny a papiera s dôrazom na kvalitu a vyššie využívanie drevnej suroviny, znižovanie spotreby chemikálií a vody.

profesor MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. z Parazitologického ústavu SAV za originálne vedecké poznatky významne obohacujúce domácu a svetovú parazitológiu, významnú pedagogickú, riadiacu, organizátorskú a popularizačnú prácu vyše polstoročného pôsobenia v SAV.

profesor Ing. PhDr. Štefan Kassay, DrSc., Dr.h.c. z I.D.C Holding, a.s. za celoživotnú prácu v oblasti priemyselného inžinierstva, riadiacu, publikačnú a pedagogickú aktivitu, praktické aplikácie a šírenie najnovších vedecko-technických poznatkov.

hosťujúci profesor Ing. Peter Magvaši, CSc. zo Žilinskej univerzity v Žiline za celoživotné zásluhy o rozvoj výskumu, vývoja a technických riešení v priemysle SR.

profesor RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave za vyše päťdesiatročnú aktívnu vedecko-pedagogickú činnosť v oblasti ekonomickej geografie, priestorovej orientácie a regionálneho rozvoja, synergetiky a systémovej analýzy a za komplexný pohľad prepojenia priestorovej vedy s teóriou a praxou ekonómie, pri stálej aktívnej práci.

Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013

projekt "Advanced optical diagnostics and applications of DC and pulsed air discharges", zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. a jeho kolektív.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2013

Mgr. art. Teodor Kuhn za jeho magisterský film Momo.

Propagátor vedy a techniky za rok 2013

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.

doc. Ing. Karol Ferstl, PhD.

doc. Ing. Ján Haščík, PhD.

Cena Aurela Stodolu

Šipoš Marek - bakalárska práca Meranie výbojovej aktivity v nehomogénnych poliach.

Dudiak Jozef - diplomová práca Modelovanie podporných služieb v programe MODES.

Liška Martin - dizertačná práca Pripojiteľnosť obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do elektrizačnej sústavy.