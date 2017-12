Netopiere používajú listy ako zosilňovače

Cicavce prebývajú v listoch, ktoré uľahčujú spojenie so skupinou.

14. nov 2013 o 16:09 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Netopiere hniezdia v stočených listoch. Nie je to bezdôvodne, takéto rúrkové úkryty pôsobia ako akustické zosilňovače ich volania. Lietajúce cicavce ich používajú, aby sa lepšie spojili so svojou skupinou.

Netopiere Thyroptera tricolor sa zahniezďujú v listoch kvetov heliconia a calathea. Listy zostávajú stočené približne len 24 hodín, takže netopiere si musia hľadať domov takmer každý deň. So svojou skupinou však držia spolu vďaka vysoko špecializovaným sociálnym volaniam.

„Volanie netopierov z listu bolo úplne zosilnené,“ hovorí podľa magazínu Nature biologička Gloriana Chaverriová.

Biológovia z univerzity v Kostarike v meste Golfito vzali skrútené listy do laboratória a skúmali, ako sa mení akustika nahraných zvukov netopiera v zúženom liste rúrkového tvaru.

Volanie bolo podľa štúdie v Proceedings of the Royal Society B zosilnené až o desať decibelov. Zvukové vlny bývali zhustené pri pohybe smerom nadol zužujúcou sa trubicou. Zvuk sa šíril podobne, ako sa to deje v slúchadle.

Takéto hniezda netopierov majú však aj nevýhodu. Nedokážu v nich rozlišovať medzi volaniami priateľov a cudzincov. Podľa vedcov totiž hniezda v listoch narušujú prichádzajúce volania, ktoré by mohli byť príčinou zámeny.

doi:10.1098/rspb.2013.2362