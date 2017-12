Test: Fotomobil Xperia Z1 fotí slabšie, ale je to skvelý smartfón

Je výkonný, pekný a môžete s ním fotiť aj pod vodou. Prémiový fotomobil od Sony ale zaostáva za očakávaním práve pri fotografiách.

19. nov 2013 o 18:04 Matúš Paculík

Sony Xperia Z1 Páči sa nám: špičkové spracovanie, výkon, odolnosť Nepáči sa nám: fotografie zaostávajú za očakávaním Cena: 599 eur Hodnotenie: 8,3

Sú to už viac ako dva roky, čo sa Sony vykúpilo zo spolupráce s Ericssonom. Dnes je mobilná divízia tam, kde chcela byť už pred niekoľkými rokmi. Ako silný hráč na trhu má zaujímavú ponuku smartfónov od nižšej triedy až po prémiové zariadenia.

Sem patrí aj jej zatiaľ najlepší fotomobil Sony Xperia Z1. Neponúkne vám len vysoký výkon a pekný dizajn, ale aj odolnosť pred vodou a podľa výrobcu aj skutočne skvelé fotografie.

video //www.sme.sk/vp/28524/

Skoro 21 miliónov bodov

V dnešnej dobe už megapixely nikoho neohúria. Pri smartfónoch sa bežne stretávame s osem, či dvanásť megapixelovými senzormi a je to už nejakú dobu, čo Nokia ponúkla senzor so skoro 40 miliónmi bodov.

Kým ale konkurencia má snímače a optiku prispôsobenú čo najmenším rozmerom svojich zariadení, Sony ide inou cestou. V smartfóne preto nájdete čip pôvodne vytvorený pre klasické kompaktné fotoaparáty - Exmor RS s rozlíšením 20,7 milióna bodov.

Odlišná je aj optická časť, nesúca označenie G-Lens. Vyznačuje sa veľmi dobrou sveteľnosťou a širokým záberom, čo oceníte pri interiérovej a krajinkárskej fotografii. Dvojicu dopĺňa obrazový procesor Bionz Mobile, ktorý má spracovať vysoké rozlíšenie do čo najlepšieho výstupu.

V skutočnosti priemerný

Vážnym problémom sú vysoké očakávania plynúce z dobrých parametrov. Xperia Z1 nie je najlepší fotomobil na trhu a akonáhle začnete fotiť v horších svetelných podmienkach, stáva sa z neho vynikajúci smartfón s priemerným fotoparátom.

Pritom počas slenčných dní dokáže malé zázraky a fotografie sú krásne vyvážené, ostré a bez akýchkoľvek chýb. Farebné podanie je reálne, dobre s ním zvládnete aj kontrastné scény, či emotívny západ slnka.

Nočné fotografie nespĺňajú to, čo výrobca sľuboval. Nájdete tu šum, chýba ostrosť a na fotenie neposedného dieťaťa či psa môžete rovno zabudnúť. Pritom optická časť má dobré predpoklady na to, aby zvládla aj slabé osvetlenie.

Časť viny pravdepodobne nesie aj procesor Bionz, ktorého automatické úpravy skôr škodia ako pomáhajú. S pribúdajúcimi aktualizáciami sa ale stav viditeľne zlepšuje a keď porovnáme fotografie spred oficiálneho uvedenia s tými súčasnými, je tu pozitívna zmena v automatickom vyvážení bielej a proces odstraňovania šumu nie je tak agresívny.

Prostredie fotoaparátu.

Jeden z najlepších smartfónov

Odhliadnuc od fotoaprátu je posledný problémom telefónu hnotnosť, ktorá nemusí každému vyhovovať. Celkovo 170 gramov nie je málo, no pripadajú na vrub hlavne pevnej konštrukcii. Základom je hliníkový rám, ktorý je doplnený o odolné sklo Gorilla Glass so špeciálnou fóliou, zvyšujúcou odolnosť pred poškodením.

Tlačidlá nájdete len na pravej strane prístroja, sú celkovo štyri a okrem blokovania displeja a úpravy hlasitosti tu ovládnete aj fotoaparát. Sloty na SIM / pamäťovú kartu a micro USB konektor sú chránené krytkami pred prachom a vodou. Nechránené sú kontakty pre nabíjanie v kolíske a klasický zvukový výstup.

Zariadenie spĺňa štandard IP58, čo znamená zvýšenú odolnosť voči prachu, nečistotám a vode. Pod vodou vydrží polhodinu v hĺbke jedného metra. Samostatné dotykové tlačidlá tu nehľadajte, sú plne v kompetencii systému.

Ergonómia ovládania je dobrá len pre používateľov s väčšími rukami, pričom zariadenie plnohodnotne jednou rukou neovládnete. Rýchle prezretie nových správ ale nie je problémom ani v neposednej hromadnej doprave.

Displej s nevýraznými farbami

Parametre 4-jadrový procesor, 2,2 GHz

Grafický čip Adreno 330

2 GB pamäť

16 GB dáta

Wi-Fi, BT 4.0, NFC, LTE

5" Full HD displej

20,7 MPx foto

144 x 74 x 8,5 mm

Hmotnosť 170 g

Android 4.2.2

Má štýlový názov TFT Triluminos a Full HD rozlíšenie. Na rozdiel od konkurencie sa Sony neženie za sýtymi farbami a prehnaným kontrastom. No snaha o čo najreálnejší výstup nemusí vyhovovať každému a v porovnaní s konkurenciu pôsobí displej Xperie nevýrazne.

K zvyšku hadvérovej výbavy nemáme žiadne výhrady. Štvorjadrový procesor s pracovnou frekvenciou 2,2 GHz je doplnený o dva gigabajty operačnej pamäte a grafický čip Adreno 330. V reálnej prevádzke tak budete márne hľadať aplikáciu alebo hru, ktorá by mala s výkonom problém.

Pamäť pre ukladanie dát má kapacitu šestnásť gigabajtov, pre používateľa je dostupných necelých dvanásť. Rozšíriť ju môžete microSD kartou maximálne o 64 gigabajtov. Bezdrôtová komunikácia si poradí s LTE, NFC, Bluetooth 4.0, či Wi-Fi verzie ac.

AnTuTu v4 Score 34566 RAM 2545 CPU FP 3616 3D Graphics 9397 Epic Citadel High Performance 59,8 Ultra High Quality 49,5 3DMark Ice Storm Unlimited 16432 Ice Storm Extreme 9663

Zatiaľ len starší Android

Šikovný krok v podobe vhodného načasovania príchodu na trh Sony vyšiel, no jej najlepší smartfón ešte stále nemá najnovšiu verziu Androidu. Stále ešte beží na verzi 4.2.2. Aktualizácia je naplánovaná na začiatok budúceho roku, kedy telefón dostane rovno Android vo najnovšej verzii KitKat.

Grafické zmeny v podaní Sony nie sú radikálne, výrazne odlišné sú len firemné aplikácie na prezeranie fotografií, videa, či noviniek zo sociálnych sietí. Walkman na prehrávanie hudby pridáva oproti štandardnému prehrávaču niekoľko funkcií a pôsobí prehľadnejšie.

Najväčšie zmeny objavíte pri aplikácii fotoaparátu, kde máte k dispozícii množstvo manuálnych nastavení. Zábavné sú aplikácie rozšírenej reality, ktoré vám do scény pridajú vtipné témy. Izba sa vám zrazu premení na prales s dinosurami, prípadne zaplní vodou s rybami. Funkcia je to zábavná, no ocení ju skôr vaše dieťa.

Systém nie je výrazne zmenený, aktualizáciu na verziu Android 4.4 dostane začiatkom budúceho roku.

Okrem automatiky môžete pri fotení použiť manuálny režim, panorámu, či zábavnú rozšírenú realitu.

Problémom sú vysoké očakávania

Môže si za to sám výrobca, konkrétne jeho PR oddelenie. Model Xperia Z1 je všade prezentovaný ako špičkový fotomobil, ktorý ale v skutočnosti patrí len do lepšej strednej triedy. Môže za to hlavne nepresvedčivý výkon pri zlých svetelných podmienkach.

Zvyšok je už bez zbytočnej kritiky vynikajúci. Spokojní sme boli s kvalitou konštrukcie, odolnosťou a keďže nemáme malé ruky, tak aj s ergonómiou používania. Výkon vás obmedzovať určite nebude, na jedno nabitie smartfón vydrží maximálne jeden pracovný deň.

Krátko po uvedení ste si Xperiu Z1 mohli kúpiť za skoro 700 eur, dnes ju v overených e-shopoch kúpite už za menej ako 600 eur.

Xperia z Ultra Má veľký, 6,4 palcový displej s Full HD rozlíšením a rovnako výkonný hardvér ako Xperia Z1. Zachovaná zostala aj kvalitná konštrukcia a zadná časť z odolnéh skla. Okrem rozmerov je preto hlavným rozdielom jedine fotoaparát s rozlíšením osem megapixelov. Zaujímavsťou je hrúbka menšia až o dva milimetre.

Galéria fotografií

Ďalšie odborné recenzie na mobil Sony Xperia Z1 nájdete na Recenzie.SME.sk