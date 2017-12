Ukázali Zem spoza Saturna. Aj s Marsom a Venušou

Sonda Cassini sa zahľadela spoza Saturna na našu planétu. A zhotovila úchvatnú snímku slnečnej sústavy.

13. nov 2013 o 12:38 NASA/JPL,tp

Po kliknutí snímku zväčšíte. FOTO - NASA/JPL-Caltech/SSI

Je to vôbec prvá snímka, na ktorej môžete vidieť nielen Saturn, jeho prstence a niektoré z mesiacov sústavy, ale aj Zem, Venušu a Mars.

Mozaiku poskladanú z viacerých záberov zhotovila americká vesmírna sonda Cassini. Do kozmu ju poslali v roku 1997 a fungovať by mala najmenej dvadsať rokov. Záber je poskladaný z viac ako stovky snímok - presnejšie, zo 141.

Kozmické zariadenie sa príliš často nepokúša odfotografovať Zem. Dôvodom je, že z pohľadu Cassini je naša planéta príliš blízko Slnka: nielenže by bolo ťažké Zem vôbec nasnímať, no hviezda by podľa NASA mohla poškodiť citlivé detektory sondy.

Iná situácia však nastane vtedy, keď z pohľadu sondy sa Slnko ukryje za Saturn. Vtedy sa môže zahľadieť aj na Zem. Tak sa stalo tento rok 19. júla.

