Pohovory do práce budeme robiť z domu

Quirect chce nahradiť pracovné agentúry. Stačí webkamera a pár dobre položených otázok.

12. nov 2013 o 20:18 Martina Raábová

Startup by mal pomôcť firmám aj ľuďom.(Zdroj: QUIRECT)

Zaujala vás pracovná ponuka a chystáte sa na pohovor? V nasledujúcich mesiacoch už nebudete musieť nikam chodiť.

Ak máte internetové pripojenie a webkameru, prvé kolo pohovorov môže prebehnúť doma.

Pomôcť s prácou

Na začiatku myšlienky bola nezisková iniciatíva, ktorá mala ľuďom pomôcť využívať multimédiá pri hľadaní zamestnania. „Z neziskového projektu sa stal podnikateľský. Chceli sme priniesť na trh možnosť, ako čo najefektívnejšie hľadať zamestnancov, ale aj prácu,“ opisuje Matej Brendza.

„Museli sme absolvovať množstvo stretnutí a rozmýšľali sme, ako môžeme celý náborový proces zlepšiť,“ hovorí ďalší zo zakladateľov Tomáš Minarik. „Dôležité bolo vymyslieť systém, ako to bude fungovať, spoznať trh a nájsť priestor, kde sa môžeme realizovať.“

Nový startup zaujal najmä malé a stredné firmy. Ak sa personálna agentúra alebo zamestnávateľ rozhodne využiť jeho služby, prihlási sa na stránku projektu a vytvorí požiadavky na zamestnancov v podobe niekoľkých otázok. Zamestnanec, ktorého zase zaujal inzerát firmy, môže po odoslaní životopisu dostať spätný e-mail s prepojením na Quirect, pričom na otázky musí zodpovedať v časovom limite pomocou webkamery.

„Pre zamestnávateľa je dôležité vidieť, ako sa uchádzač správa a vystupuje, aký je prvý dojem, ale aj to, či bude zapadať do firemnej kultúry,“ hovorí Brendza. „Sú to spontánne reakcie, pretože uchádzač otázky vopred nepozná.“

Hotové? Budúci rok

Finálna verzia služby má byť dostupná začiatkom budúceho roka, jej cenu určia podľa požiadaviek klienta. Pre zamestnávateľa by malo ísť o zlomky nákladov, ktoré by vynaložil na prácu agentúr či personalistu.

„Keby to nemalo šetriť náklady, nevytvárali by sme to,“ dopĺňa Brendza. Nepopiera, že na svete existuje konkurencia, no zaostáva v mnohých kľúčových oblastiach alebo operuje na mimoeurópskom trhu. „Pri vývoji sme sa veľa naučili práve od konkurencie. Avšak každý projekt má svoje špecifiká.