Vesmírnu stanicu ISS napadol vírus

Útočný kód Stuxnet vraj napadol vesmírnu stanicu. Experti tomu skôr neveria.

12. nov 2013 o 16:03 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, mik

BRATISLAVA. Je to možno najznámejší malvér súčasnosti. Pravdepodobne americko-izraelský škodlivý kód Stuxnet najskôr napadol iránske nukleárne zariadenia a spôsobil niekoľkoročné zdržanie jeho jadrového programu.

Ruská bezpečnostná a antivírusová firma Kaspersky teraz tvrdí, že tento istý kód sa objavil aj v jednej z ruských atómových elektrární. A podľa jej zakladateľa Eugena Kasperského malvér napadol aj počítače na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.

Preniesol sa tam vraj cez infikovaný USB kľúč jedného z ruských kozmonautov.

Stuxnet? Možno

Viacerí experti tvrdia, že Kasperského tvrdenia sa nedajú overiť, hoci nevylučujú, že sa to mohlo stať.

„Počul som o tom a neverím tomu,“ hovorí pre SME Mikko Hyppönen z fínskej bezpečnostnej spoločnosti F-Secure. Práve naňho sa podľa magazínu Cnet obrátil iránsky Úrad pre atómovú energiu, keď minulý rok narazil na novú verziu Stuxnetu.

„Eugena veľmi dobre poznám a myslím si, že sa nechal nachytať. Vieme, že na vesmírnej stanici bol malvér, ale nemyslím si, že to bol Stuxnet. Niežeby to bolo úplne nemožné, ale je to veľmi nepravdepodobné.“

Je známe, že Stuxnet sa okrem iránskych zariadení rozšíril aj po svete. Kód, ktorý odhalili v roku 2010, však bol vtedy špeciálne napísaný tak, aby škody spôsobil len na konkrétnom type zariadení, ktoré sa používali na obohacovanie uránu.

Útok na ruskú nukleárnu elektráreň sa údajne odohral v rovnakom čase, keď mal problémy iránsky Natanz.

Útoky sú bežné

Kaspersky tvrdí, že v čase štátnych kyberútokov nie sú bezpečné ani krajiny, ktoré nie sú do sporu o iránsky jadrový program zapojené.

Bežné sú útoky na priemysel a infraštruktúru, nehovoriac o špehovaní komunikácie.

Ani v prípade vesmírnej stanice by nešlo o prvé problémy s vírusom. Najznámejší je prípad z roku 2008, keď notebooky na kozmickom laboratóriu napadol kód, ktorý sa pokúsil ukradnúť hesla a poslať ich na vzdialené servery. Aj preto sa tento rok ISS rozhodla prejsť na operačný systém postavený na linuxe.