Recenzia: Battlefield 4 je extrémne zábavný

Jedna z naj online hier s masívnymi súbojmi, dokonalou grafikou a zničiteľným prostredím. Kvôli kampani pre jedného hráča si ju ale nekupujte.

13. nov 2013 o 16:35 Matúš Paculík

Battlefield 4 (DICE / EA) Páči sa nám: zábavné mapy, deštrukcia, masívne súboje, grafika Nepáči sa nám: priemerná časť hry pre jedného hráča Hodnotenie: 8,7

Hru na recenziu poskytla spoločnosť EA.

Predstavte si virtuálne bojisko s desiatkami hráčov, plné rôznorodých vozidiel, lodí, člnov, vrtuľníkov a lietadiel. Pridajte plne zničiteľné prostredie, detailnú grafiku a dobre vyvážené zbrane.

Je to už jedenásť rokov, čo sme sa hrali prvú časť zo série Battlefield. Na zrátanie všetkých pokračovaní a rozšírení by vám nestačili ani prsty na rukách a nohách, no ani po toľkých rokoch nestráca na zábavnosti.

video //www.youtube.com/embed/U8HVQXkeU8U

Rozcvička v hre jedného hráča

Klasická kampaň je druhoradou zložkou hry a poslúži skôr ako menší výcvikový program pred samotným vtrhnutím do hry viacerých hráčov. Zvládnete ju za pár hodín, no nemusíte sa obávať nudy.

Príbeh začína zaujímavou scénou s partiou vojakov uväznenou v potápajúcom sa aute. K nikomu z nich si ale počas hry nevytvoríte žiaden vzťah.

Spolubojovníci sú tu jednoduchí štatisti. Všetko je, navyše, do bodky naplánované - a preto ak si rovnakú časť hry zahráte stokrát, budete vždy svedkami toho istého scenára a tých istých výbuchov.

Možno to hre uberá na atraktivite, no zážitok to nakoniec nekazí. Po pár hodinách je dohrané a vy sa môžete venovať hlavnej zložke hry, v ktorej už skutočne záleží na vašej šikovnosti, presnosti a strategickom plánovaní.

Nováčik sa nestratí

Nie ste skúsení v hre viacerých hráčov? Neprekáža, Battlefield 4 má dosť serverov určených začiatočníkom, ktoré vás okamžite neodradia. A určite vyskúšajte testovaciu mapu, nájdete tu skoro všetky vozidlá, vrátane vrtuľníkov.

Hlavne pri nich sa oplatí trochu tréningu, aby ste sa neskôr v zápale boja nevenovali problémovému manévrovaniu. Vo vzduchu totiž treba mať presnejšiu mušku a prehľad o všetkých hrozbách.

Prvé minúty možno nebudú najľahšie, no nehrozí tu žiadna frustrácia z okamžitej smrti (ak sa teda nerozhodnete vstúpiť do hry v tej najväčšej prestrelke). Postupné zlepšovanie je zábavné a tešiť sa budete každému presnému zásahu.

Mapy sú navyše graficky výrazne odlišné a narazíte tu napríklad na zatopené mesto, obrovskú priehradu či ostrovy, na ktorých sa slnečné počasie behom minúty zmení na nepríjemný tajfún.

Zničíte skoro všetko

Už dávno sú preč hry s nereálnym prostredím, kde drevený plot odolá aj tanku. Battlefield 4 je stelesnením deštrukcie a doslova vás núti skúsiť všetko zrovnať so zemou.

So základnou zbraňou toho veľa nespravíte, ale taký granátomet už dokáže zničiť aj pevnejšie prekážky. Ak si potom sadnete do tanku, objavíte čaro ničenia. Či už je to malá budova, vysoký vysielač, alebo úkryt, spoza ktorého na vás útočia nepriatelia.

Nič vás ale nepripraví na obrovské explózie, ktoré zažijete počas hrania a na video padajúceho mrakodrapu sa dá pozerať aj niekoľkokrát za sebou. Navyše, všetky objekty nepadajú vždy rovnako, ale záleží na uhle strely a typu zbrane, ktorú použijete.

Vyzerá na jednotku

Obrovské množstvo výbuchov, mapa plná protivníkov, tanky, lietadlá, vrtuľníky a rôzne bojové vozidlá. Battlefield 4 ponúka grafické orgie, pre ktoré si ale pripravte aj adekvátne výkonný počítač.

S priemerne výkonným hardvérom si nebudete môcť dovoliť maximálne detaily a vtedy hra vyzerá ako na súčasnej generácii herných konzol. Nízke rozlíšenie textúr, chudobnejšie výbuchy a menej detailné objekty vidno hneď na prvý pohľad, no hrateľnosti to až tak kriticky neublíži.

Veľký monitor, extrémne rozlíšenie, plné detaily a THX zvuk je ale rozhodne lepším zážitkom. Bohužiaľ sa to nemusí páčiť manželke alebo susedom a keď to uvidia vaše deti, tak ste sa nadobro dohrali.

Lepší ako predchodca

Nie je jednoduché nájsť časť tejto hry, ktorý by bol horší v porovnaní s jej predchádzajúcou verziou. Sú to ale najmä zábavné mapy, ktoré nenudia a dokážu zaujať aj inak multiplayerom nedotknutého hráča.

Či sa predierate hustou zeleňou, plavíte na člne v rozbúrenom mori alebo letíte na vrtuľníku, vždy je tu dokonalý pocit z virtuálneho bojiska. Špičková grafika a možnosť deštrukcie prostredia je už len čerešničkou na torte.

Najslabšou časťou hry sa tak stáva kampaň pre jedného hráča. Našťastie, je len vedľajším prvkom a ak si hru nekupujete výhradne kvôli nej, bude so zvyškom nadmieru spokojní.