Zápisník: Veda môže byť sakramentsky sexi

Miliardári podporili vedcov cenami a grantmi. A možno pre nich spravili viac než politici.

10. nov 2013 o 18:22 Miloš Čermák

Neurón je nervová bunka, no od tohto roku aj nový názov ceny pre českých vedcov. Založil ju extravagantný miliardár Karel Janeček, ktorý v minulých rokoch koketoval so vstupom do verejného života a politiky.

Ceny za celoživotné dielo aj granty pre mladých českých vedcov sa rozdávali už po štvrtýkrát, pod menom Neurón však premiérovo. Janeček presvedčil dvoch úspešných ľudí s peniazmi, svojho spoločníka Libora Vinklera a podnikateľa Dalibora Dědka.

Janeček súhlasil s tým, že ceny aj naďalej neponesú jeho meno - čo vzhľadom na veľkosť jeho ega tiež nebolo úplne jednoduché.

Rozdali sa tak granty v hodnote štyroch miliónov korún, a to v matematike, fyzike, ekonómii a medicíne. Na budúci rok sa tím filantropov rozšíri o ďalšieho miliardára, ktorý podporí vedecký výskum v chémii. Kto to bude, sa už vie, aj keď tají. Podľa Janečka bol dotyčný v sále.

V noblesnej hale budovy Matematicko-fyzikálnej fakulty na Malej strane však bolo miliardárov omnoho viac. A zrejme vďaka nim tu bol tiež nadpriemerný výskyt topmodeliek, čo si všimla bulvárna tlač.

Mohlo by sa zdať, že medzi vedcami diskutujúcimi napríklad o miniatúrnych robotoch dopravujúcich v ľudskom tele lieky, alebo o životnosti protónu (čo sú dva projekty podporené tohtoročnými grantmi), budú pôsobiť akosi nepatrične. Nepôsobili. Bol to pozoruhodne vyvážený a príjemný večer.

O vedcoch sa niekedy hovorí, že žijú mimo reality, ale kto sleduje aktuálne udalosti a politiku, musí mať pocit, že vo virtuálnom svete sme sa naopak ocitli my. Vedci sú dnes jednoznačne najúspešnejším materiálom v ľudskom „exporte“.

V cudzine študujú či pôsobia tisíce z nich. Kam sa na to hrabe tých pár hokejistov a futbalistov. A majú konkrétne a často veľké úspechy, hoci sa o nich dozvieme z médií len málokedy, na rozdiel od každého blábola politikov.

Na večierku po udelení sa ukázalo, že veda môže byť sakramentsky sexi profesiou. Keby sa toto 40-ročnému Janečkovi, tomu „veľkému blond dieťaťu“, podarilo, tak už pre Česko urobil viac ako všetci dnešní politici dohromady.