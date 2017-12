Rozobrali človeka, pozreli sa dnu. Naj na internete #58

Ako vyzerá cievna sústava, bazény pre dospelákov aj obchodík pre hipsterov. Náš víkendový výber naj vecí na internete.

9. nov 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Pre dospelých

Tiež sa pozeráte na detské bazéniky s loptičkami a závidíte? Server Luxury Launches potešil správou o bazéne s loptičkami pre dospelých. Nájdete ho v Kerry Hoteli v Šanghaji, kde je súčasťou kampane Pink October na podporu prevencie rakoviny prsníka.

Modem

Viete si predstaviť, ako vyzerá zvuk pripájajúceho sa modemu v spektrograme? Zaspomínajme si na doby našťastie dávno minulé.

video //www.youtube.com/embed/vvr9AMWEU-c

Mouth

Ani nečakáme, že tento online obchod niekto označí inak ako hipsterský. Ale ruku na srdce, byť hipsterom sa v tomto prípade oplatí. Pozrite si, ako vyzerajú produkty malých výrobcov a akú fantáziu vkladajú do jedla i dizajnu.

Crystalize

Crystalize je názov inštalácie výstavy Tokujina Yoshioka, ktorá sa nachádza v japonskom Tokiu. Nechce nahradiť prírodu, ale odhaliť prirodzenú krásu jej tvarov. Viac fotografií a informácií nájdete na Yatzeri.

Vrstvenie a brúsenie

Všimli ste si niekedy, ako vyzerá farba na starých lavičkách - kde sa každým náterom vrství a keď sa odlúpne, vidíte prierez histórie náterov? Toto si všimol aj Shahar Kagan a zbrusovaním farieb vytvoril nábytok so zvláštnymi vzormi.

Lebky

Séria fotografií The New Cruelty bola vytvorená na vysvetlenie a ilustráciu chorôb v Mystery Diagnosis. Nafotil ich James Bareham, viac na Behance.

Nové gastro

Do baru vstúpia šéfkuchár, dizajnér a chemik. Tak by mohol začínať vtip, ale o vtip určite nejde pri projekte The Science Kitchen, ktorá najnovšie vytvorila podobu nanukov pre Kyl21. Viac o projekte na Trendhunter.