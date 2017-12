Objavili nové mikróby. To miesto malo byť sterilné

V čistých miestnostiach na prípravu vesmírnych sond našli neznámy život. Ale aj najstaršia mapa a ďaleké exoplanéty. Pozrite si prehľad Týždeň vo vede.

8. nov 2013 o 14:37 Tomáš Prokopčák

1. Tanec planét

Dnes ich máme viac ako tisíc potvrdených a ďalšie tisícky kandidátov. Odhaduje sa, že len v našej galaxii krúžia stovky miliárd exoplanét a aj podobných Zemi je veľké množstvo z nich. Daniel Fabrycky sa teraz pokúsil vizualizovať, ako časť z týchto svetov vyzerá.

+Pozrite si na Science

2. Exotické mikróby

Teoreticky by to mali byť sterilné miesta. Vedci však objavili neznáme mikróby v miestnostiach, ktoré slúžia na prípravu vesmírnych sond a mali by byť čisté. Znamená to, že takéto baktérie dokážu prežiť v extrémne nehostinnom prostredí - teda zvládnu opakujúce sa čistenie chemikáliami, ultrafialovým svetlom i nedostatok potravy.

+Čítajte viac na Phys.org

3. Slnko nie je príčinou

Slnečná aktivita v 20. storočí ku globálnemu otepľovaniu príliš neprispela - bolo to dokonca menej ako desať percent. Tvrdí to štúdia v odbornom magazíne Environmental Research Letters. Vedci hovoria, že ani zmeny v solárnom cykle nemajú zásadnejší vplyv na klimatickú zmenu.

+Čítajte viac na Phys.org

4. India letí na Mars

India posiela svoju vesmírnu misiu na Mars. Prvý krok sa krajine podaril, Mars Orbiter úspešne odštartoval a zakotvil na obežnej dráhe Zeme. Teraz sa musí od našej planéty sonda odpútať a letieť k červenej planéte, kde skončí na miestnej obežnej dráhe.

+Čítajte viac na SME

5. Najstaršia mapa

Najstaršia známa mapa má približne deväťtisíc rokov. A je na nej vyobrazený výbuch sopky, ktorý sa naozaj odohral v tomto období. Taký je výsledok vedeckej štúdie, na ktorej sa podieľal aj Slovák Martin Danišík.

+Čítajte viac na SME