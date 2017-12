Ľudia sú z Marsu a oteplenie spôsobil človek?

Ak akceptujeme, že voda je pre vznik života skôr prekážkou, musíme prehodnotiť postup jeho hľadania vo vesmíre.

7. nov 2013 o 17:20 Jozef Masarik, fyzik

Posledné tri mesiace priniesli dve témy, ktoré zaujali tým, aké odvážne tvrdenia vedci vyslovili bez jasných faktov a dôkazov.

Prvým je tvrdenie, že život na Zemi pravdepodobne prišiel z Marsu. Zatiaľ nevieme, či na Marse život vôbec niekedy bol. Je dosť čudné, keď o niečom ani nevieme, či to vôbec bolo, no tvrdíme, že to mohlo prísť aj na Zem.

Nová teória - na rozdiel od predchádzajúcich - vidí vodu skôr ako prekážku vo vývoji života a nie ako prostredie vhodné na jeho vznik. Ak túto teóriu akceptuje, musíme prehodnotiť hľadanie života vo vesmíre a hľadať objekty nie s dostatkom vody, ale skôr s jej nedostatkom. Či to tak naozaj bolo, nemusíme sa dozvedieť, no aj tak je to podnet na seriózne zamyslenie sa.

Na smiech cez slzy alebo skôr pobavenie bola správa IPCC tvrdiaca s 95-percentnou pravdepodobnosťou, že na zvyšovaní teploty Zeme sa podieľa človek.

Pritom za posledných pätnásť rokov sa teplota nezvýšila a satelitné merania americkej NASA i podľa záznamov Global Hydrology and Climate Center na Alabamskej univerzite od roku 1908 teplota narástla len o 0,12 stupňa.

Pri čítaní správy som mal pocit, že ak teplota rastie, tak môže za to človek, ak nerastie, môže za to príroda. Toto je tiež podnet na zamyslenie sa. Vedci by však mali hľadať odpovede. Aj vtedy, ak sme všetci (aj vedci) vypadli z Marsu a spadli z oblakov.