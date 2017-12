McDonalds chce zabaviť deti 3D tlačiarňami

Figúrky pribalené k detskému menu by mohli vznikať na 3D tlačiarňach priamo v prevádzkach.

7. nov 2013 o 13:00 Milan Gigel

OAK BROOK, BRATISLAVA. Manažment siete rýchleho občerstvenia McDonalds skúma možnosti 3D tlače. Uvažuje o tom, že by sa figúrky, ktoré tvoria súčasť detského menu, mohli vyrábať priamo v jednotlivých prevádzkach.

Zberateľské postavičky sa stali pre firmu silným marketingovým nástrojom. Aj vďaka nim chodia rodiny do prevádzok, pretože deti si chcú doplniť svoje zbierky. V konečnom dôsledku tak firma zarába.

3D tlač by mohla zrýchliť a zjednodušiť obnovu sortimentu hračiek a zvýšiť návštevnosť.

„Je to zatiaľ myšlienka,“ povedal Mark Fabes, šéf IT vedenia britskej pobočky siete. Nový prístup by však mohol urobiť z fádneho stereotypu kreatívny prvok, ktorý by prišiel s novými možnosťami.

Výrobcami 3D tlačiarní sú v súčasnosti najmä špecializované firmy, s rastúcou popularitou technológie je však možné, že sa k nim pridajú aj tradiční giganti zo sveta IT. Nie je dávno, čo zástupcovia firmy Hewlett Packard hovorili o tom, že uvažujú o vstupe na trh.

Informoval o tom britský The Register.