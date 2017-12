Nemci nechcú špehovanie, ponúkajú e­-mail Made in Germany

V Nemecku budujú vlastnú sieť, ktorá má byť mimo dosah NSA. Ani tá ich však celkom neochráni.

6. nov 2013 o 21:54 Matúš Krčmárik

BERLÍN, BRATISLAVA. Ak chce nemecký občan poslať e-­mail v rámci Nemecka, nie je dôvod, aby dáta prešli cez americké servery.

S takouto logikou vznikla v krajine iniciatíva vybudovať čisto nemeckú sieť, najmä preto, aby nebola v dosahu sledovania americkej NSA, na ktoré poukázali informácie od Edwarda Snowdena.

„Vzhľadom na históriu sledovania počas nacistickej a komunistickej vlády, Nemci sú veľmi citliví, ako sa nakladá s ich údajmi,“ cituje Washington Post Jana Oetjena z firmy GMX. Tá prevádzkuje jednu z najväčších e­-mailových stránok v krajine, spolu s ďalšími dvomi konkurentmi ponúka službu „e-­mail Made in Germany“.

Odhalenie, že Američania sledovali komunikáciu v Nemecku, prekvapilo najmä tým, že odpočúvali aj kancelárku Angelu Merkelovú. Zvažovalo sa, že by utekajúcemu Snowdenovi za „odmenu“ dali azyl, no kancelárka je proti.

Ani „vlastný“ internet by ich však celkom neochránil. Hoci by to bolo ťažšie, zahraničné tajné služby by sa doň zrejme dostali, navyše Nemci budú určite chcieť používať aj americké služby, napríklad Facebook.

S úvahami o vlastnom internete pred rokom prišiel Irán. Najďalej zašla Severná Kórea, kde väčšina ľudí nemá prístup na internet a aj tí, ktorí majú, nemôžu surfovať po zahraničných stránkach.