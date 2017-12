Deti sledujú aj erotiku. Nevhodnému obsahu sa nevyhýbajú

Myslíte si, že vaše dieťa ešte nevidelo na internete erotický obsah? Zrejme sa mýlite, robia to skoro dve tretiny z nich.

6. nov 2013 o 16:37 Matúš Paculík

Keď sa v roku 2009 dostalo na verejnosť video masturbujúcej školáčky z Čiech, skončilo sa to dvojkou zo správania a prepustením niekoľkých desiatok zamestnancov jednej automobilky, ktorí si ho medzi sebou posielali firemnou poštou.

Z dievčiny je dnes pornoherečka a podobné videá sa medzi školákmi neprestali šíriť. Nemusia to byť práve spolužiačky, no nevhodného obsahu je plný internet a prístup k nemu má dnes skoro každý žiak základnej školy.

Pornu sa nedá vyhnúť

Tipy pre rodičov Upravte nastavenia vyhľadávača tak, aby zobrazoval len bezpečný obsah a zmenu zabezpečte heslom. Túto funkciu podporuje každý moderný webový prehliadač. Informujte sa, ako škola chráni deti pred prístupom k nevhodnému obsahu. Kontrolujte históriu navštívených stránok a stiahnuté obrázky a videá aj v mobile a tablete. Dávajte pozor pri kúpe počítačových hier a filmov. Mnoho z nich je pre deti nevhodných – pre krvavé a sexuálne scény. Nie všetky online hry a hry na Facebooku sú vhodné aj pre deti.

Pornografii je skoro nemožné sa vyhnúť. Kým v roku 2001 bolo na internete približne 70-tisíc stránok pre dospelých, tak dnes sú to viac ako štyri milióny - a to len v Spojených štátoch. Pornografický materiál si tam na internete pozrie denne tridsať miliónov ľudí.

Oba najrozšírenejšie vyhľadávače sa v základnom nastavení pornu veľmi nevyhýbajú. No kým Google je pri slove sex neoblomný a výsledky smeruje len na bezpečné články, Bing od Microsoftu ponúkne ako prvý odkaz porno verziu sociálnej siete Pinterest. Pri konkrétnejších výrazoch vás obaja nasmerujú na nevhodný obsah.

Podľa Sonie Livingstonovej, profesorky z London School of Economics, sa pornografii venuje najväčšia pozornosť, hoci deti sa dostávajú aj k násilným videám, ktoré obsahujú týranie i smrť.

„Problémom filtrovania obsahu je to, že dobre funguje len na známe webové stránky,“dodáva.

Erotiku pozerajú skoro dve tretiny

Do očí vám to asi nepovedia, no vo výskume spoločnosti Orange sa k prezeraniu pornografického obsahu tomu priznalo 37 percent dvanásť- až pätnásťročných detí .

No keď sa mali vyjadriť o svojich spolužiakoch, tak na prezeraniu nevhodného obsahu upozornilo až 67 percent opýtaných.

Navyše, rodičia majú iba hmlistú predstavu o tom, aký problém to naozaj je. Prieskum ukázal, že len štvrtina opýtaných si myslí, že si ich dieťa na internete pozeralo erotické stránky či informácie o drogách. Predpokladajú, že dieťa by sa s nimi o tom rozprávalo, prípadne by s otázkami išli rovno za nimi. Pravda je skôr opačná.

Tento stav zapríčiňuje aj fakt, že deti zatajujú pred rodičmi najmä veci, o ktorých vedia, že by ich nemali robiť - a zároveň si ich chcú vyskúšať. K nevhodnému obsahu sa môžu dostať aj neškodným hľadaním na internete, kliknúť na erotický obrázok je lákavé najmä ak nie je v blízkosti nik dospelý.

Porno nevyhľadávajú

Náhodná návšteva stránky s erotickým obsahom je podľa detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej neškodná, „deti sa na tieto stránky dostávajú zväčša náhodne či zo zvedavosti, keď vyhľadávajú informácie o sexualite“.

Väčším problémom sú videá, ktoré obsahujú násilie, týranie či smrť. „Takýto zážitok môže byť pre dieťa traumatizujúci,“ dodáva Šimčáková. Dôležité je podľa nej o tom s dieťaťom hovoriť a v prípade väčších problémov vyhľadať odbornú pomoc.

Bezpečný nie je ani Facebook, na ktorom sa bežne objavujú erotické fotografie a len prednedávnom boli povolené videá aj s násilným obsahom. Násilnú popravu dievčiny si pozreli desaťtisíce používateľov a až na nátlak verejnosti Facebook svoj prístup prehodnotil a video vymazal.

Musíte byť múdrejší

Nespoliehajte sa na to, že vaše deti nikdy nevyhľadajú nevhodný obsah. Rodič by sa mal skôr pokúsiť, aby našiel vhodný spôsob kontroly využívania internetu, prípadne zablokoval prístup k nevhodnému obsahu.

Podľa výskumu až dve tretiny rodičov poznajú spôsob, ako kontrolovať využívanie mobilu, internetu a televízie dieťaťom, no len veľmi málo to z nich aj robí. Pritom podľa štúdie GFI je v zahraničí kontrola rodičmi výrazne častejšia.

Operačný systém a aj samotný prehliadač zväčša majú v sebe zabudovanú rodičovskú kontrolu a umožňujú úplné blokovanie prístupu na webové stránky s erotickým, násilným či iným nevhodným obsahom.

Moderné prehliadače napríklad umožňujú okamžitú synchronizáciu otvorených webových stránok. Nepotrebujete preto žiadne technické znalosti k tomu, aby ste na svojom počítači videli, aké stránky si vaše dieťa práve prezerá.