V našej galaxii sú miliardy planét ako Zem

Poznáme tisícky kandidátov a odhadujeme miliardy planét. Tak vyzerá Mliečna cesta.

5. nov 2013 o 21:24 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Množstvo drobných svetielok. Keď sa v noci zahľadíte na oblohu, uvidíte nielen telesá z našej vlastnej slnečnej sústavy, ale najmä hviezdy, desiatky a stovky hviezd. Dnes už vieme, že okolo mnohých z nich krúžia ďalšie svety, exotické planéty z iných hviezdnych sústav.

Niektoré sú väčšie ako Jupiter, iné zase obiehajú tak blízko pri svojich materských slnkách, že sa premenili na roztavené peklá. A medzi nimi poletujú vzdialené exoplanéty, ktoré sa ponášajú na našu Zem.

Aj keď astronómovia dosiaľ úplnú dvojičku Zeme neobjavili, nový výskum naznačuje, že takýchto Zemí môžu byť len v našej galaxii miliardy.

Pozerať na hviezdy

Fakty Nadpis Extrasolárna planéta je planéta, ktorá krúži okolo vzdialenej hviezdy. Dnes poznáme viac ako tisíc potvrdených exoplanét, ďalšie tisícky sú kandidátmi. Kľúčové je hľadanie tých v obývateľnej zóne, kde by mohla tiecť voda. Poznáme ich zatiaľ desiatky.

Vesmírne observatórium Kepler sledovalo len malý kúsok oblohy. Roky hľadelo zhruba na 150-tisíc hviezd v súhvezdí Lýry a Labute a stopovalo malé zabliknutia. To vtedy, ak popred hviezdu z nášho pohľadu prešla planéta. Vďaka takýmto tranzitom dokázali vedci určiť, ako približne vzdialený objekt vyzerá.

Kepler síce už nefunguje, keďže prišiel o priveľa stabilizačných gyroskopov. No nová analýza ukázala, že v údajoch z kozmického zariadenia sa ukrývajú ďalšie stovky exoplanét.

Počet planetárnych kandidátov tak prekročil tri a pol tisíca - všetko sú to ďaleké svety, ktoré dodnes poriadne nepoznáme. Údaje však naznačujú, že tých menších je podstatne viac - čo je dobrá správa pre možnosť života tak, ako ho poznáme zo Zeme.

„Hviezdy sú základné stavebné kamene galaxie, vedú jej evolúciu a znamenajú bezpečný prístav pre planéty,“ hovorí vo vyhlásení amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír britský astrofyzik William Chaplin. „Až štúdiom týchto hviezd skutočne skúmame galaxiu i naše miesto v nej.“

Miliardy Zemí

Dáta z planetárneho stopára sú však iba prvým krokom. Tím Erika Petiguru z Kalifornskej univerzity v Berkeley sa rozhodol, že vďaka nim odhadne počet takých planét, ktoré sa podobajú na našu.

Vedci vďaka štatistickým nástrojom a starším poznatkom o exoplanétach a hviezdnych červených trpaslíkoch zistili, že zhruba každá piata hviezda podobná Slnku má planétu veľkú ako Zem, a to v takzvanej obývateľnej zóne, kde tečie voda.

To by podľa štúdie v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences znamenalo, že len v Mliečnej ceste môžu byť miliardy iných Zemí, prípadne aj s podmienkami vhodnými na život.

„Ak sa teda v noci zahľadíte na hviezdy, niektoré z tých, ktoré uvidíte aj voľným okom, majú okolo seba planéty veľké ako Zem s vhodnou teplotou,“ dodáva pre magazín New Scientist Petigura. „A myslím, že to je už vážne.“

doi:10.1073/pnas.1319909110