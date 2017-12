Ukradnutý notebook si firmy cenia na 50-tisíc eur

Viac ako polovica ukradnutých notebookov nemá ochranu dát. Zamestnanci ich najčastejšie strácajú na letiskách.

5. nov 2013 o 14:41 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Stačila chvíľa nepozornosti na letisku a pracovný notebook skončil v rukách zlodeja. Unavení cestujúci sú často ľahkým terčom, najmä keď majú za sebou niekoľkohodinovú cestu.

Pritom viac ako polovica ukradnutých notebookov je bez systému na ochranu dát. A tie môžu byť pre firmy podstatne cennejšie, ako samotný hardvér.

Taký je hlavný záver prieskumu spoločnosti Intel, ktorá sa na to pýtala stoviek firiem na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku.

Strácajú ich na cestách

Firemné notebooky najčastejšie a neplánovane zmenia svojho majiteľa na služobných cestách. Sú to letiská, stanice či parkoviská, kde sa dostanú do rúk zlodejom. Na Slovensku je to 57 percent, v susednej Českej republike 54 percent všetkých prípadov.

Notebooky ale nie sú v bezpečí ani vtedy, ak zostanú vo firme. V Poľsku zmizne viac ako tretina všetkých ukradnutých notebookov priamo z kancelárií a podobne sú na tom aj v Čechách, kde je to necelých 30 percent.

Pre porovnanie, v Amerických firmách zmizne len 12 percent zo všetkých ukradnutých notebookov.

Kým samotný hardvér stojí v priemere 1200 eur, dáta môžu firmu stáť aj viac ako 7-tisíc. Všetky väčšie firmy si viac ako hardvér cenia údaje, ktorých stratu niektoré z nich vyčíslili na vyše 50-tisíc eur.

Dáta nie sú chránené

Firmy si riziko strát dát uvedomujú, no citlivé údaje zabezpečujú len v približne polovici zariadení.

„Fakt, že viac ako polovica ukradnutých notebookov nebola okrem vstupného hesla vybavená ani základným systémom na ochranu dát, je alarmujúci,“hovorí Evžen Pavlovský zo spoločnosti Intel.

Ochrana heslom sa dá v akomkoľvek operačnom systéme obísť, prípadne sa pevný disk z notebooku pripojí k počítaču. Ohrozená je firemná korešpondencia, strategické dáta, plány a prístupy do firemných sietí a rôznych služieb.

Biznis notebooky pritom bývajú vybavené množstvom bezpečnostných technológií od TPM čipu cez Intel Anti-Theft systém. Ten umožňuje jednoduchú správu notebooku a dokáže na diaľku upozorniť zlodeja či vymazať citlivé dáta aj bez pripojenia na internet.

