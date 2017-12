Faraón Tutanchamón sa po smrti uvaril

Zbabraná mumifikácia spôsobila spálenie tela, zistili britskí vedci. Podľa nich zrejme zomrel pri nehode voza.

5. nov 2013 o 11:09 Tomáš Vasilko

LONDÝN, BRATISLAVA. Jeho zlatá pohrebná maska sa stala symbolom starovekého Egypta.

Keď jeho takmer neporušenú hrobku v roku 1922 objavil britský archeológ Howard Carter, vo svete výrazne stúpol záujem o dejiny starého Egypta.

Tutanchamón je snáď najznámejší egyptský faraón, hoci jeho skutočný význam bol malý. Zomrel ako 19-ročný a aj vyše tritisíc rokov od jeho smrti sa vedci nevedia zhodnúť, prečo zomrel. Teraz k tomu môžu byť o kúsok bližšie.

Po zabalzamovaní zhorel

Britský tím na čele s egyptológom Chrisom Nautonom podrobil časti jeho mumifikovaného tela novým analýzam.

Spolu so špecialistami na havárie zistili, že jeho zranenia sa zhodujú so zraneniami, ktoré by sa stali počas nehody zrejme pretekárskych vozov vo vysokej rýchlosti.

Takisto pri analýze časti mäsa z múmie zistili, že Tutanchamón po zabalzamovaní zhorel. Dôvodom bola zle vykonaná mumifikácia. Olej spolu s kyslíkom a obväzmi spôsobil, že faraón sa "uvaril". Teplota dosahovala 200 stupňov Celzia.

"Hoci jeho posmrtná maska a iné poklady sú veľmi známe, ohromujúce množstvo dôkazov sa prehliadalo," povedal Nauton pre britský Express. Viac o zisteniach ukáže dokument televízie Channel 4, ktorý odvysielajú v nedeľu.

Gangréna, malária aj nehoda

Tutanchamón zomrel v roku 1323 pred naším letopočtom. Faraónom bol desať rokov.

Objav jeho hrobky sprevádzali aj špekulácie o faraónovej kliatbe, keď podľa Daily Telegraph 20 ľudí, ktorí boli nejako prepojení s objavom, do niekoľkých rokoch zomrelo, často za zvláštnych okolností.

Verzií Tutnachamónovej smrti je viacero. Špekulovalo sa o gangréne na nohe, v roku 2010 našli v jeho tele stopy po malárii. Nauton je presvedčený o nehode.

Podľa Independent výsledky analýzy naznačujú, že do Tutanchamóna narazil pretekársky voz, keď kľačal na kolenách. Polámalo mu to rebrá a zničilo srdce. To má tiež vysvetliť záhadu, prečo je ako jediný z nájdených faraónov pochovaný bez srdca.