Netopiere môžu preniesť SARS na ľudí

Populácia netopierov na juhu Číny má v telách formu vírusu SARS, ktorá môže nakaziť ľudí. Text zo Science.

4. nov 2013 o 18:29 Kai Kupfershmidt, ScienceNOW

V novembri 2002 sa na juhu Číny náhle objavil nový smrtiaci vírus. Za jeden rok sa choroba SARS, ktorú vírus spôsobuje, rozšírila do 33 krajín. Nakazila viac ako osemtisíc ľudí a sedemsto z nich zabila. Potom akoby náhle zmizla.

Výskumníci teraz objavili veľmi podobný vírus, ktorý dokáže infikovať aj ľudské bunky, medzi netopiermi v Číne (na snímke Wikimedie).

„Dokazuje to, že v súčasnosti prenášajú v Číne netopiere vírus schopný nakaziť ľudí a vyvolať ďalšiu pandémiu SARS,“ povedal spoluautor štúdie Peter Daszak a prezident EcoHealth Alliance v New Yorku.

Známe prenášače

Vedci populácie netopierov už dlho pokladajú za prírodné skladisko koronavírusov. Lietajúce cicavce sú zdrojom nebezpečných chorôb ako nipah a hendra či ebola. Existuje tiež prepojenie medzi netopiermi a novým koronavírusom spôsobujúcim chorobu MERS.

V roku 2005 našiel Daszak v spolupráci s ďalšími výskumníkmi v troch druhoch čínskych netopierov DNA úzko pripomínajúcu vírus spôsobujúci SARS.

Aj napriek tomu, že DNA oboch vírusov bola v niektorých prípadoch zhodná až na 92 percent, patogén sa nedokázal preniesť z netopierov na ľudí. Vedci predpokladali, že vírus sa z netopierov mohol preniesť napríklad na cibetky, ktoré potom mohli nakaziť ľudí.

Nákaza mohla byť priama

Teraz sa ukazuje, že medzikrok medzi človekom a netopierom nemusel byť pri štarte pandémie SARS potrebný. Vedci z Číny, Austrálie a USA rok zbierali vzorky fekálií a výterov netopierov z jaskyne pri meste Kchun-ming.

Našli v nich vírus, ktorý sa ešte viac podobal na pôvodný SARS. Experimenty, ktorých výsledky zverejnili v magazíne Nature, ukázali, že je schopný nakaziť nielen ošípané, ale aj bunky ľudských pľúc.

Nové výsledky podľa virológa Iana Lipkina z Columbia University nepotvrdzujú, že pôvodný SARS sa preniesol priamo z netopierov na ľudí. Ukazujú však, že koronavírusy sa môžu na ľudí preniesť bez prechodného hostiteľa.

Podľa Daszaka by to mali ľudia vnímať ako varovanie. Netopiere v Číne vo veľkom lovia na konzumáciu. „Ľudia by mali prestať loviť netopiere a nemali by ich ani jesť,“ zdôrazňuje spoluautor výskumu.

doi:10.1038/nature12711