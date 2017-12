Krásne autá a vylepšené fotky. Najlepšie appky týždňa

Každý týždeň pre vás vyberieme aplikácie, ktoré nás najviac zaujali. Kami, NetCarShow a Pixlr Express.

4. nov 2013 o 16:40

KAMI Dostupné:

iOS Cena: 0,99

Princíp je totálne jednoduchý: musíte nahrádzať farby tak, aby vám na konci zostala iba jedna. A musíte to zvládnuť predpísaným počtom krokov, maximálne máte o jeden krok navyše. Znie to jednoducho, no toto logické puzzle je jedno z najkrajších a najzábavnejších za poslednú dobu.

NetCarShow Dostupné:

iOS Cena: zadarmo

Aplikácia rovnomennej webovej stránky poteší všetkých fanúšikov automobilov. Pre každú značku tu nájdete pekne spracovaný prehľad jej modelov s detailnými informáciami o každom vozidle a desiatkami fotografií vo vysokom rozlíšení.

Pixlr Express Dostupné:

Android

iOS Cena: zadarmo

Ak sa vám páčia filtre z Instagramu, ale nechcete používať ďalšiu sociálnu sieť, Pixlr je pre vás. Aplikácia umožňuje jednoducho upravovať fotky priamo v telefóne. Okrem filtrov vie do obrázkov aj vložiť text či zostavovať koláže. Všetko v jednoduchom rozhraní, ktoré berie do úvahy obmedzenia pri práci s dotykovou obrazovkou.