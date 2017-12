Spite poriadne. Spánok čistí mozog od toxínov

Ľudský mozog využíva spánok na zbavenie sa škodlivých látok, ktoré sa nahromadia počas dňa.

3. nov 2013 o 18:38 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď človek spí, telo síce odpočíva, no mozog je zaneprázdnený upratovaním. Tvrdí to štúdia, podľa ktorej sa mozog počas spánku čistí od toxických látok, ktoré sa nahromadili počas dňa.

Podľa výskumu v Science vedci snímali mozog myší. Zistili, že ich bunky sa počas spánku zmenšujú takmer o šesťdesiat percent.

Vďaka tomu sa zväčšujú medzery medzi mozgovým tkanivom, čo umožňuje prechod väčšieho množstva tekutiny známej ako mozgovomiechový mok. Ten vplyvom zväčšených otvorov prúdi medzi neurónmi voľnejšie a lepšie vyčistí mozog od toxínov. Odpad sa potom z mozgu dostáva do krvného obehu, odkiaľ smeruje do pečene na detoxikáciu.

Dva stavy?

„Mozog má k dispozícii len obmedzenú energiu a zdá sa, že si musí vybrať medzi dvoma rôznymi funkčnými stavmi – byť hore a pri vedomí, alebo spať a čistiť sa,“ povedala podľa BBC Maiken Nedergaardová z Medicínskeho centra Rochesterskej univerzity. „Regeneračný charakter spánku je, zdá sa, výsledkom nervovej aktivity počas bdelosti.“

Vedci sa pri výskume opierali o minuloročný objav glympfatickej siete, ktorá sa stará o odpad z mozgu. Zistili, že systém bol desaťkrát aktívnejší v čase spánku myší. Podľa odborníkov je takéto čistenie dôležité na prežitie a štúdia neukázala, že by tento proces prebiehal aj počas bdenia.

Lepšia liečba

„Je to čistá špekulácia, ale vyzerá to tak, že mozog stráca veľa energie pri prečerpávaní vody v celom mozgu, a to je zrejme nekompatibilné so spracovaním informácií,“ povedala Nedergaardová.

Podľa štúdie by spánok mohol prispievať k obnove funkcie mozgových buniek a mohol by ich chrániť. Toto zistenie by mohlo viesť k lepšej liečbe ochorení, ako sú napríklad Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba.

Doi: 10.1126/science.1241224