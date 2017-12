Zaujímavé linky na tento víkend

23. jún 2001 o 0:00 dr. bizzaro

Jennifer a fanúšikovia

www.angelfire.com/ar/Bubbarino/

Volám sa Bubbarino a toto je moja stránka. Je venovaná jednej z mojich najobľúbenejších hereckých hviezd. A tá je zhodou okolností veľmi pekná Latinoameričanka. (Samozrejme - veď všetky sú!) Thank you Jennifer.. for all you do!

Britney a polovodiče

www.britneyspears.ac/lasers.htm

Keď Jennifer, tak aj Britney. A navyše oveľa užitočnejšie. Kohosi totiž napadlo, že učebnice fyziky by boli oveľa zábavnejšie, ak by boli pomedzi vzorce povkladané šteklivé fotografie tínedžerskej speváčky. Nabudúce: matematika s Janou Kirschner, dejepis s Annou Kurnikovou, biológia s Dolly Buster.

Infanteens

web.quick.cz/infanteens

Sound, ktorý balancuje medzi rockom, folklórom a hlásením školského rozhlasu - to je legendárna skupina Infanteens, jediná skutočne chlapčenská skupina na svete. Zoznámte sa s prostredím, kde chlapci spievali... a dospievali... Parodická webstránka nie je ani tak vtipná, ako šokujúca - je totiž tak rozsiahla, že vám nevyhnutne po chvíli začne vŕtať v hlave, koho baví tráviť celý svoj voľný čas popisovaním zážitkov vymyslenej skupiny. Pre zvýšenie atraktivity webu preto jednoznačne odporúčame pridať polovodiče.

Fotky neklamú

www.newseum.org/berlinwall/commissar_vanishes/

Napokon prečo by sa nemohol Stalin prechádzať popri Volge raz s Nikolajom Ježkovom a raz bez neho? Prečo by nemohli robotníci demonštrovať raz pred zlatníctvom a inokedy zasa pred zlatníctvom so zakrytým nápisom zlatníctvo? A keby vám "mierila" zabudnutá tyč na hlavu tak, ako Nadežde Krupskej na fotografii s Leninom, tiež by ste určite urobili všetko preto, aby sa fotografia trocha poopravila - podľa skutočnosti. Ale vysvetľujte to Winstonovi Smithovi.

Kto to beží

www2.whidbey.com/djdenham/Uncheck.htm

Aj vy ste už niekedy po stlačení kláves CTRL-ALT-DEL vo Windows premýšľali, čo vykonávajú vo vašom počítači všetky tie záhadné programy, ktoré ste nikdy nespúšali? Že vraj explorer! Že vraj systray! A dokonca internat!!? Počítač mám síce skutočne na internáte, ale ako to dopekla dokázal zdetekovať? Podľa švábov uhniezdených v disketovej mechanike? Táto stránka vám vysvetlí, načo ktorý program slúži a najmä - ktoré z nich je možné bezbolestne odstrániť, a ktoré je možné odstrániť len bolestne.

Autíčka

www.shockwave.com/bin/shockwave/entry.jsp?content=spyhunter

Onô - čudnô. Hokej aj basketbal sú hrami počítačovými každý rok a tie oné, americké autá, NASA car či NASDAQ car sa volajú, spočítačované vôbec njesú! A pritom sú lepšie ako formuly, lebo sa často búrajú! Aj tu sa dá búrať a ešte lepšie - aj strieľať a rozlievať olej! Také nech spravia!

Kolegovia

www.thesmokinggun.com/unabomber2/unabomber.shtml

Unabomber to s médiami vždy vedel. Keď ho kvôli bombám, ktoré zostrojil a odpálil, naháňala celá Amerika, poslal do médií svoj rozsiahly manifest (dnes si ho môžete kúpiť za pár drobných v Lacných knihách) a vyhrážal sa, že ak nebude zverejnený, budú zomierať ďalší ľudia. Bol to skrátka terorista s vlastným štýlom, terorista so stratégiou. Niet divu, že keď už sedel pekne v bezpečí a teplúčku za mrežami, všetci najznámejší americkí novinári sa začali predháňať v tom, ako ho presvedčiť, aby práve im poskytol interview. Na ich smolu sú listy posielané do väzenia archivované a tak sa neskôr ocitli knižnici Michiganskej univerzity - a na tejto stránke. Ako si budete môcť prečítať, popri veľkých televíznych staniciach a trebárs Larry Kingovi zo CNN spravil pekný pokus napríklad aj redaktor populárneho technoserveru Wired.com. Ak ste si doteraz mysleli, že novinári sú hrdí muži, ktorí sa nikdy nikomu nepodlizujú, vždy stoja na strane zákona, pri dosahovaní svojich cieľov sú kreatívni a ich texty sa vďaka brilantnej štylistike nesú vzduchom ako pierko z holuba - je najvyšší čas vytriezvieť. Unabomber, vlastne pán Kaczynski napokon jeden rozhovor poskytol.

Deti

www.black-market-babies.com

Všetci hovoria o nelegálnom obchode s malými deťmi cez internet - kde sa to však všetko vlastne odohráva, keď môj obľúbený portál zatiaľ nič podobné nespustil? CDtip vie - CDtip odpovie - centrom obchodu s mladým detským mäskom je doména black-market-babie.com (www.čierny-trh-s-deťmi.sk). Autorov treba za webové spracovanie svojho podnikania pochváliť - interaktívny formulár vám napríklad umožňuje zvoliť si presnú konfiguráciu dieťaťa, aby vám presne ladilo k autu či kobercu. Základná cena za jedno štandardné, 12-24 mesačné dieťa je 49.995 dolárov 50 centov (s DPH). Mladšie deti sú drahšie, priplatíte si aj za nadštandardnú krásu, inteligenciu či parapsychologické schopnosti. Pokrstenie na požiadanie zdarma.

Pozor! Čoskoro pribudnú nové služby - BlackMarketPandas a BlackMarketTigers!

Pekné

milov.nl/code/dhtml/fadelinks.html

Najjednoduchšie hry sú najkrajšie. Aj keď to asi nebude hra, ale skôr umenie. Hra s písmenkami je každopádne pekná aj zábavná zároveň. Prezrite si aj ďalšie stránky na milov.nl - začnite trebárs v "Latests hacks" a "Latests graphics".

Karaoke

www.eatsleepmusic.com/free

Karaoke - načo niekto potrebuje samostatné slovo na vyjadrenie toho, že si pospevuje spolu s rádiom? Ale nech. EatSleepMusic (v preklade JedzSpiHudba) ponúka karaoke zábavu hodnú digitálneho veku - keď si totiž na stránke pustíte vašu obľúbenú skladbu, samozrejme v inštrumentálnej verzii, na obrazovke sa zároveň s hudbou budú objavovať aj slová, ktoré by ste práve mali spievať, takže hneď zistíte, ak sa spevom do pôvodnej melódie netriafate. No, neviem, nebude to vlastne skôr nevýhoda? Každopádne si môžete na serveri prečítať množstvo ohlasov nadšených surfistov, ktorých táto služba uchvátila. "Úžasné, lepšie než Napster! Milujem to!" (Shell, Washington, USA) "F-A-N-T-A-S-T-I-C-K-Á myšlienka! Dostal som sa na vašu stránku, vybral som si zopár piesní a čoskoro sa po mojich lícach kotúľali slzy, tak som vyrevoval! Ďakujem vám, Eatsleepmusic! (Alan Stockman, New York, USA) "Je to úžasné. Neverili by ste, ako vaša Karaoke pre deti pomohlo mojej vnučke s čítaním. Teraz sa učí slová, aby mohla spievať viac piesní. Ďakujem vám. Tak veľmi sa snaží, aby sa zlepšovala v čítaní. Ste odpoveďou na moje modlitby!" (Reverend I. R. Davis, USA). Zdarma je k dispozícií len hudba v midi kvalite a s obmedzeným počtom pesničiek.

Rýmovačka

www.rhymezone.com

Kde inde by som sa dozvedel, že moje meno sa v angličtine rýmuje so slovami: šéf, podprsenky, raketa na lacros, kanál, výprask, ústa, operačný systém, Alsasko, slobodný ľud, Hamas, zástupca šéfa, vodca svorky a dentálna niť?

Jazyk je priestor

www.visualthesaurus.com



Ako by vyzeral synonymický slovník, keby nebol natlačený do veľkého predmetu z mŕtvych stromov, ale do abstraktného trojrozmerného dynamického priestoru? Takto. Vzťahy v jazyku sú oveľa komplikovanejšie, než jednoduché vymedzenia synonymá-opozitá-atď a experimentálna internetová verzia synonymického slovníka angličtiny (Visual Thesaurus), ukazuje, o aké rozmery môže nové médium tradičný slovník obohatiť. Pohrajte sa.

Pohľadnice z Aljašky

www.postcardland.com

Pohľadnicová mafia na celom svete rozoznáva dve skupiny turistov. Tí prví si kupujú pohľadnice len preto, aby sa ich príbuzní doma neurazili, že na nich zabudli ako obvykle. Tí druhí naopak chápu zasielanie pohľadníc z cudzích krajín ako fascinujúci akt všeobjímajúcej spravodlivosti, keď môžu konečne všetkým susedom z ulice dať na známosť, že tú starú škodovku majú len a len preto, že všade chodia aj tak lietadlom. Táto webová stránka môže poslúžiť obom skupinám - umožňuje totiž poslať SKUTOČNÚ pohľadnicu (virtuálne už dávno nie sú v móde - prosím, žiadne mi neposielajte!) z miest po celom svete. V ponuke sú najznámejšie francúzske a španielske letoviská, ale menej populárne destinácie ako Ukrajina či Aljaška. Po zvolení vhodného motívu si môžete dokonca vybrať, akú známku chcete na pohľadnicu nalepiť, a, samozrejme, napísať vhodný text. Jedna pohľadnica vás vyjde na tri doláre.

Náhodné domény

www.glassdog.com/webtoyz/whotoy/randomizer/

Chcete si vybudovať webstránku, ale všetky vaše vysnívané domény - www.rambo.com, www.medvedik-cistotny.sk a www.macko.pu - sú už obsadené? Nevadí! Webový server nášho obľúbeného Skleneného psa, odkiaľ vykrádame množstvo tipov na bizarné webstránky, ponúka jedinečnú službu - Randomizer. Po každom kliknutí myšou vám náhodným spojením dvoch zo siedmych stoviek anglických vygeneruje množstvo názvov serverov, ktoré môžete úplne zdarma použiť ako základ vášho nového dot-com biznisu. Po kliknutí na konkrétny názov si zároveň hneď môžete overiť, či je daná doména ešte voľná a prípadne si ju hneď objednať.

Fotografie 2000

www.msnbc.com/modules/ps/yip_2000/splash.asp

Ak by ste si mali vybaviť prvú fotku, ktorú ste počas minulého roka videli v televízii - ktorá by to bola okrem horiaceho Concordu? Áno, ten tu tiež nájdete, ale okrem neho ešte 24 ďalších kvalitných fotografií, ktoré podľa portálu MSNBC (spoločný projekt Microsoftu a americkej televízie NBC) najlepšie reprezentujú uplynulý rok, rok jubilejný, posledný rok milénia, rok, kedy burzové výkyvy takmer priviedli Billa Gatesa k žobráckej palici.

Šifrujte spammingom

www.spammimic.com

Všetci sa strašne boja, že im Echelon a Carnivore čítajú poštu. Moju nech pokojne čítajú - a keď už to robia, nemohli by ju títo dvaja páni za mňa aj vybavovať?? Ale o inom som chcel. Ak chcete pred svetom silou mocou niečo utajovať, k dispozícii je množstvo šifrovacích nástrojov. Jediným problémom je, že keď FBI či SIS zachytí váš e-mail, nepochybne si na prvý pohľad všimnú, že ho zašifroval povedzme PGP. A keď už poznajú jeho meno, buďte si istý, že FBI či SIS vaše tajomstvo z toho P. G. P. už poľahky vytrieskajú!!! Spam Mimic preto prichádza s originálnym riešením šifrovanie elektronickej pošty: vašu krátku správu zašifruje tak, že bude vyzerať ako spam - bezcenná reklamná zásielka. Prijímateľ ju potom vloží do formuláru na webovej stránke a - tadá! - tajná správa je na svete. Zostáva už len jeden problém. Naozaj sa vám chce vkladať do dekodéra každú reklamnú poštu a čakať, či v niektorej nebude ukrytý šifrovaný odkaz?

Tancujúci Paul

www.dancingpaul.com

Mohol to byť pokojne aj John, Fred alebo Gejza, ale je to tancujúci Paul a treba to akceptovať. Paul je totiž jedným z mála ľudí, ktorý bude tancovať, ako mu budete pískať - ochotne sa prispôsobí vami zvolenému rytmu, bude ako spoločníkov akceptovať ľudí, ktorých mu vyberiete a dokonca nechá ovládať aj jednotlivé časti svojho tela, všetko pre vaše potešenie. Paul je cool, Paul je in!

Komix

www.weirdemma.com

Kreslené seriály s hlbokomyseľným obsahom a infantilnou animáciou sú v poslednom čase mimoriadne populárne - najmä jeden z nich, v ktorom sa istá postava vyznačuje zjavnou tendenciou v každom diele ukončiť svoj biedny život, je natoľko známy, že ho nemusíme ani menovať. Animované a ozvučené príbehy na tejto stránke síce jeho kvality zatiaľ nedosahujú, ľahkovážne násilie a jemná morbídnosť sú však pre budúcnosť určite dobrým základom.

Prv než musím ísť

besttoilets.com

Stránka, kam musíte ísť predtým, než musíte ísť - nie je to dokonalý slogan? Každý turista to veľmi dobre pozná - hľadanie žiadnej historickej pamiatky nie je také náročné, ako keď musíte v cudzom meste pátrať po verejnej toalete, ktorej návšteva vás finančne nezruinuje. Vždy dobrým tipom na bezplatné WC sú reštaurácie McDonald's (odvážnejší z nás si v nich dokážu aj umyť zuby) či veľké obchodné domy, tie však nie sú vždy poruke. Profesionálni cestovatelia už vedia, že s určitou dávkou drzosti je možné vkráčať aj do ktoréhokoľvek luxusného hotela, pokiaľ dokážete predstierať, že zaprášený batoh na chrbte nie je znakom vašej chudoby, ale extravagancie milionára. Ak však chcete predstierať sebavedomie, vždy je dobré vedieť, ktorým smerom sa cez hotelovú halu plnú snobov vybrať - autori tejto stránky preto pre vás pripravili databázu bezplatných toaliet (zatiaľ len) v jedenástich amerických a kanadských mestách. Úzky geografický záber je našťastie vyvážený mimoriadne kvalitnými informáciami - dozviete sa tu skutočne veľa o kvalite jednotlivých zariadení, pokiaľ si vyberáte vyberáte aj podľa kvality dreva, ktorým sú obložené pisoáre, a hebkosti toaletného papiera.



Šejkspír by vraj súhlasil

www.freespeling.com

Učili ste sa aj vy kedysi angličtinu? Tiež ste mali problémy s písaním slov ako bussines, necessary či accomodation? Business, necesary, acommodation? Richard Lawrence Wade z anglického Oxfordu (keby bol z Dublinu, asi by to už neznelo tak seriózne) má pre vás dobrú správu - nie ste sami. So "spellingom" anglických slov majú problémy aj sami Angličania a Richard sa preto rozhodol, že je čas na reformu. Za slobodné hláskovanie blbých slov!! Inštitucionálne reformy sú však diablom samé o sebe a tak je na vás, ako si písanie v angličtine zjednodušíte. Vynechávajte apostrovy, preškrtnite písmeno, za ktorým nasleduje ešte jedno rovnaké, vymieňajte "ph" za "f" a "ch" za "k" - všetko je dovolené. Veď aj Šejkspír písal slová úplne inak, ako dnes vaša angličtinárka. Určite ju to poteší :). Fantázii sa samozrejme medze nekladú a novotvary môžete presadzovať aj v slovenčine. Že vás za to nepochváli ani slovenčinárka? Nebuďtemeký!