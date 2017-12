EuroTel konečne spustil MMS - a do konca roka 2002 zadarmo

Po dvojmesačnej testovacej prevádzke EuroTel spustil ako jediný mobilný operátor na Slovensku komerčnú prevádzku multimediálnych obrazových správ MMS. V rámci špeciálnej ponuky bude táto služba pre zákazníkov EuroTelu až do konca roku 2002 zadarmo.

17. okt 2002 o 10:12



Multimediálne obrazové správy MMS umožňujú odosielanie farebných digitálnych fotografií, lôg, obrázkov a ikon medzi mobilnými telefónmi a z internetu na mobil. MMS je možné obohatiť aj o krátky zvukový záznam, napr. úryvok hudobnej skladby alebo záznam z diktafónu. Je možné ich posielať samostatne, alebo ako animáciu zostavenú z viacerých obrázkov, respektíve vo forme animovaného gif-u doplneného o zvuk a text.

V rámci uvádzacej akcie si môžu majitelia mobilného telefónu s podporou MMS a aktivovaným programom Viac, Plus alebo EASY TEAM vyskúšať čaro mutimediálnych obrazových správ MMS až do konca decembra tohto roku zadarmo. EuroTel naviac ako bonus pripravil svojim zákazníkom možnosť bezplatného odosielania MMS správ z internetového MMS Albumu na EuroTel SiTy (www.sity.sk), kde si možno MMS správy v rámci albumu aj upraviť.

Pre využívanie služby MMS je potrebné mať správne nastavený mobilný telefón podporujúci MMS a mať aktivovanú službu MMS. V komerčnej ponuke sú tri typy mobilných telefónov – Nokia 7650 so vstavaným fotoaparátom, Sony Ericsson T68i s prídavným fotoaparátom a Nokia 3510, ktorá umožňuje prijímanie MMS správ. V novembri sa ponuka rozšíri o Sony Ericsson T300 a všetky štyri telefóny budú v ponuke EuroTelu za akciové ceny.

Službu MMS si možno aktivovať aj prostredníctvom telefonického kontaktu na linke Služieb zákazníkom *903, cez službu @Servis na EuroTel SiTy, alebo na predajných miestach EuroTelu. Služba bude aktívna najneskôr do 24 hodín. Odosielanie a prijímanie MMS je zatiaľ možné len v domácej sieti EuroTel Bratislava.