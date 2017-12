OSN chce odkloniť od Zeme asteroidy

Skupina astronautov pretlačila v OSN plán na pozorovanie menších vesmírnych objektov.

29. okt 2013 o 17:00 Ondrej Podstupka

NEW YORK, BRATISLAVA. Krajiny vytvoria spoločnú organizáciu, ktorá bude chrániť planétu pred asteroidmi. Valné zhromaždenie OSN minulý týždeň schválilo plány na vytvorenie medzinárodnej siete na varovanie pred asteroidmi. Budú v nej vedci z celého sveta.

Nová inštitúcia má vypracovať program na spozorovanie a následné odklonenie vesmírnych objektov, ktoré by mohli dopadnúť na Zem. Organizácia Spojených národov tak prijala plán, ktorý sa už niekoľko rokov snaží presadiť skupina bývalých astronautov.

Zodpovednosť za celý svet

Ako odkloniť asteroid? Nukleárny výbuch v bezprostrednej blizkosti.

Silný náraz iného telesa.

Obalenie asteroidu reflexným materiálom, ktorý znásobí efekt slnečného žiarenia a počas rokov mierne upraví kurz asteroidu.

„Ľudia sa nás pýtajú, prečo sme išli za OSN, keď USA aj Rusko už majú vlastné vesmírne programy,“ tvrdí bývalý astronaut Russell Schweickart na tlačovej konferencii zorganizovanej americkým Múzeom prírodných dejín.

Asteroidy podľa neho ohrozujú každú krajinu, no riešenie musí byť prijaté na medzinárodnej úrovni.

Ak by sa napríklad o odklonenie asteroidu pokúsila jedna krajina a uspela by len čiastočne, mohlo by sa miesto dopadu len posunúť a teleso by zasiahlo iný štát, pričom by nebolo jasné, kto za incident nesie zodpovednosť.

„Vytvorili sme preto kostru pre rozhodovací proces, ktorý nám pomôže prípadnú hrozbu zvrátiť. Nateraz však nemá žiadne svaly. To je úloha na ďalšie roky,“ dodal člen posádky Apolla 9.

Skupina by mala vyhľadať a odkloniť vesmírne objekty, ktoré by pri dopade mohli spôsobiť podobné škody ako meteorit z Čeľabinska.

Tlaková vlna pri rozpade telesa z februára tohto roku zranila v ruskom meste viac ako tisíc ľudí.

Podľa magazínu Wired bude nová skupina OSN spolupracovať so súkromnou nadáciou b612, ktorá vyvíja satelity schopné rozoznať aj menšie vesmírne telesá roky pred tým, ako sa so Zemou zrazia. V nadácii má časť vlastníckeho podielu aj Schweickart.

Potrebujú roky času

Prvé satelity by sa do vesmíru mohli dostať najskôr v roku 2017. Medzičasom by mal vzniknúť podrobný plán na odklonenie prípadného asteroidu. Astronauti sa tiež pokúšajú OSN dotlačiť k tomu, aby technológie reálne odskúšala na testovacej misii.

„Čeľabinsk bol nešťastná náhoda,“ citoval Scientific American astronauta Eda Lu. „Ak nás niečo zasiahne o dvadsať rokov, nebude to nešťastná náhoda – bude to sprostosť,“ dodal astronaut.