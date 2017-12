Beyond Two Souls zmazala rozdiely medzi hrou a filmom

Moderný interaktívny thriller je skvelou hrou a zároveň dobrým filmom. Ellen Page a Willem Dafoe však pre dokonalý výsledok nestačia.

28. okt 2013 o 11:00 Matúš Paculík

Beyond Two Souls (Quantic Dream / SCEE) Páči sa nám: skvelá grafika a zvuk, nebudete sa nudiť Nepáči sa nám: dej sa dá ovplyvniť len minimálne, príbeh mohol byť prepracovanejší Hodnotenie: 8,5

Videohru na recenziu poskytla spoločnosť Sony.

Pamätáte si ešte na interaktívne hry z konca minulého tisícročia? Prišli s rozmachom CD-ROM mechaník a ich spoločnými črtami bol príbeh prevládajúci nad samotnou akciou. Hráč tak mal pod kontrolou len minimum deja a hru dokončil skôr z ľútosti nad minutými peniazmi.

Beyond Two Souls je už tretím pokusom štúdia Quantic Dream o vytvorenie dokonalej interaktívnej hry. Na rozdiel od poslednej hry Heavy Rain vám však spoločnosť bude robiť známa dvojica hercov – Ellen Page a Willem Dafoe.

video //www.youtube.com/embed/JuDNpGvmGCQ

Mysteriózny príbeh

Za pätnásť rokov života sa toho dá stihnúť veľa. Život mladej Jodie Holmes nie je jednoduchý a už ako malé dieťa pociťuje chýbajúcu materinskú lásku. Navyše, sú tu problémy s jej neviditeľným priateľom Aidenom, ktorý nie je, aj napriek prianiam pestúnov, vymyslený.

Príbeh je tu tým najdôležitejším prvkom. Je mysteriózny a najmä účelovo rozdelený na menšie celky, ktoré za sebou chronologicky nenasledujú. Počas hrania tak skladáte jeho jednotlivé časti, ktoré postupne dávajú zmysel.

Nudných pasáží tu nájdete len minimum, všetko plynie a pokojné časti sa striedajú s akčnými. Chvíľu pobehujete po zasneženej ulici a hráte sa s vrstovníkmi malej Jodie, no následne sa presuniete o desať rokov dopredu a snažíte sa za jazdy utiecť z policajného auta.

Jodie Holmes

Jodie je uzavretá a je ťažké získať si jej priazeň. Keď sa veľmi nahnevá, vypustí Aidena, ktorý je jej druhom pomsty. V tej najnevinnejšej podobe len straší ľudí, no dokáže im aj ublížiť či ich vystrašiť na smrť.

Emócie, ktoré vývojári dokázali pretransformovať do hry, sú uveriteľné. Jodie býva síce väčšinu času utrápená, no má na míle ďaleko od treťotriedneho Twillightu.

Budete tak sledovať jej dospievanie, prvý bozk a dokonca s ňou chvíľu strávite aj na ulici v treskúcich mrazoch s bezdomovcom po boku.

Klamlivá voľnosť rozhodovania

Beyond Two Souls je interaktívna hra s presne nalinkovaným postupom. Nečakajte tu voľný pohyb či dlhé dialógy s neznámymi postavami. Príbeh sa vždy vyvíja podľa scenára a pomáha si drobnými klamstvami.

V každej časti hry síce máte na výber niekoľko možností. No vaše rozhodovanie má vplyv len na krátky úsek hry, pričom sa tieto línie vždy spoja v dôležitom bode.

Rovnako ste limitovaní pri ovládaní Aidena. Jeho schopnosti sú síce skvelé, no akonáhle chcete vykročiť mimo plánov vývojárov, hra vás vráti späť.

Vyzerá dokonalo

Beyond Two Souls si zahráte výhradne na hernej konzole Sony Playstation 3. Grafická stránka hry je vynikajúca a prekvapí najmä detailnosťou postáv a ich realistickým pohybom.

Tímu dvanástich ľudí trvalo rok, kým vytvorili dizajn prostredí. Zložitá bola aj tvorba hlavnej hrdinky: v hre využili presne štyridsať rozdielnych vzhľadov a grafici museli zanalyzovať všetky filmy s Ellen Page - aby vzhľad korešpondoval s vekom postavy.

Pri všetkej tej animácii a krásnych interiéroch však zamrzí slabá interakcia s prostredím. Objavovanie nového sa nakoniec vždy skončí hľadaním bielych bodiek, ktoré označujú možnosť použitia.

Skvelí herci

Je ťažké neobľúbiť si drobnú Ellen Page, najmä ak ste ju videli hrať vo vynikajúcom filme Juno. Rozhodnutie vývojárov obsadiť do hlavných úloh známe tváre má svoj význam a uľahčuje splynutie s hernou postavou.

Hre neprepožičali len svoj zovňajšok, ale aj hlas, všetky pohyby a filmové scény aj skutočne zahrali. Počas natáčania dokonca improvizovali, vďaka čomu sa do hry dostala pôvodne neplánovaná scéna s gitarou.

Utrápená Jodie si vás pravdepodobne získa už vo svojich mladých rokoch, kedy sa s chuťou pomstíte jej priateľom, ktorí ju škaredo ponižujú.

Dokonalá nie je

Beyond Two Souls je napínavým príbehom, na ktorý by sme pri iných hrách spievali pochvalné ódy. No tu je príbeh zároveň aj hlavnou časťou hry, a preto sa na povrch dostávajú slabé miesta v scenári.

Zamrzia aj príliš jednoduché prostredia, keďže postavy sú výrazne prepracovanejšie. Poslednou výhradou môže byť priamočiarosť príbehu, ktorý dokážete ovplyvniť len minimálne.

Aj napriek kritike je to zábavná hra, pri ktorej sa nebudete nudiť. Príbeh je dostatočne napínavý a núti hru dohrať čo najskôr.

Keď k tomu prirátame podarený výber hercov a vynikajúcu hudobnú zložku, dostaneme vo výsledku jednu z najzaujímavejších hier tohto roku.