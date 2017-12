Bunku prinútili vyrobiť látku, ktorú príroda nepozná

24. okt 2013 o 17:59 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Vedcom sa podarilo prepísať základy jazyka, ktorým hovorí všetok život na Zemi. Tím genetických inžinierov z amerických univerzít Yale a Harvard prvýkrát v histórii od základu prepísal genetický jazyk bunky.

Všetky bunky až doteraz čítali genetickú informáciu v zásade rovnakým spôsobom. Prechádzali DNA a čítali informačný kód, ktorý sa skladá z radu takzvaných kodónov. Tie si môžeme predstaviť ako príkazové slová, ktoré bunke hovoria, aké má vyrobiť aminokyseliny a bielkoviny.

Bunke dali nové slovo

Fakty Čo je genetické prekódovanie? Nový druh genetického inžinierstva, pri ktorom sa mení spôsob, akým bunka číta genetickú informáciu, upravené organizmy sa vďaka tomu nemôžu skrížiť s prírodným náprotivkom.

Kodónov je 64, tri z nich však neslúžia ako inštrukcie na výrobu konkrétnej aminokyseliny, ale ako príkaz, ktorý bunke hovorí, že sa dostala na koniec kódu. Ktorákoľvek živá bunka nájde v kóde DNA kodóny UGA, UAA alebo UAG vie, že sa dostala na koniec programu a výrobu aminokyselín ukončí.

Bioinžinieri z Yale a Harwardu vedení Farrenom Isaacsom však dokázali bunku E. coli najskôr presvedčiť, aby ukončovací kodón UAG pri čítaní kódu ignorovala. Keď sa im to podarilo, prehovorili bunku, aby pri prečítaní príkazu UAG vytvorila aminokyselinu, ktorá sa doteraz v prírode nevyskytuje. Presný postup oklamania bunky opísali v časopise Science.

„Po prvýkrát sme vytvorili organizmus s novým alebo upraveným kódom,“ povedal pre Popular Science Isaacs.

Bezpečnejšie postupy

Schopnosť prepísať jazyk bunky otvára nové možnosti v oblasti genetiky, medicíny, ale aj materiálového inžinierstva.

Vedci by prepísaním jazyka mohli vytvoriť geneticky modifikované organizmy, ktoré sa nebudú môcť skrížiť s náprotivkami bežne sa vyskytujúcimi v prírode.

Prvý krok

Upravená bunka využíva na vytvorenie pozmeneného proteínu kodón, ktorý pre prírodnú bunku signalizuje, že treba výrobu zastaviť.

Ak sa genetický materiál z pozmenenej bunky dostane do prírodného náprotivku, prírodná bunka ho sama prirodzene odmietne. Rovnaký princíp by mohol geneticky prepísané bunky ochrániť pred infekciou zo strany prírodných vírusov, čo môže priniesť úspory napríklad pre výrobcov biopalív a liekov.

„Objav má obrovský potenciál. Nemuseli by sme vymeniť a len kde tu nahradiť jeden kodón, ale mohli by sme ich vymeniť veľké množstvo, čo by umožnilo vyrábať v bunkách úplne nový typ biopolymérov,“ citoval časopis New Scientist Phillipa Hollingera z Laboratória molekulárnej biológie v Cambridgei. „Je to prvý krok na ceste k novej biológii,“dodal.

DOI: 10.1126/science.1241459