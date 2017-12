Ebay chystá pre Britov expresné doručovanie

Expresné 60-minútové doručenie chce eBay ponúknuť používateľom v Británii, ktorí žijú neďaleko od seba.

24. okt 2013 o 11:50 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Spoločnosť eBay chce v Británii ponúknuť expresné doručovanie výrobkov. Od ukončenia aukcie by sa mali pri dverách kupujúceho objaviť do jednej hodiny. Odkúpil preto spoločnosť Shutl, ktorej služby začlenil do svojej ponuky. Služba bude dostupná pre obyvateľov Londýna, ktorého ulice budú na objednávku križovať poslíčkovia.

Vo svojich prieskumoch eBay zistil, že ak ľudia v aukcii kupujú veci zo svojho okolia, zvyčajne kupujúci a predávajúci nie sú od seba vzdialení viac ako 15 míľ. To vytvorilo priestor pre myšlienku, zaistiť im expresnú prepravu tovaru za priaznivú cenu. Shutl účtuje za prepravu 6.99 libry a svoju rekordne krátku dodávku stihla firma zrealizovať v priebehu 14 minút.

Londýnske rýchlostné doručovanie nie je jedinou rýchlou službou internetových firiem. Amazon ponúka expresné doručovanie v Los Angeles a v Seattli, Google experimentuje s rýchlodoručovaním v San Franciscu. Mladé firmy, snažiace sa nadviazať na technologických gigantov, prichádzajú s podobnou myšlienkou v iných mestách.

Všetci chcú vyriešiť veľký časový nesúlad medzi rýchlosťou elektronického obchodu a časom potrebným pre doručovanie. Pri 3-dňovom cestovaní tovaru z jedného miesta na druhý stráca rýchle elektronické nakupovanie čaro, ak je v dosahu automobilu desiatka predajní, ktoré ponúkajú rovnaký tovar.

Informovala o tom britská BBC.