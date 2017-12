Microsoft testuje prototypy múdrych okuliarov

Aj Microsoft chce svoje múdre okuliare. Prototypy už testuje.

23. okt 2013 o 9:45 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Nielen úzka skupinka technologických nadšencov objavuje životný štýl s počítačovými okuliarmi Google Glass. O svojich okuliaroch premýšľa aj spoločnosť Microsoft, ktorej inžinieri už testujú prototyp takéhoto zariadenia.

Podľa denníka The Wall Street Journal, ktorý je v kontakte s niektorými z vývojárov, sa Microsoft pred časom pýtal ázijských výrobcov komponentov na dodávky vhodných vzoriek.

Projekt, ktorý skúma možnosti technológií, však podľa dôveryhodných zdrojov nemusí vyústiť do finálneho produktu. Kľúčový je dopyt na trhu.

Neurobiť rovnakú chybu

Microsoft však monitoruje situáciu a snaží sa odhadnúť, ako sa trh s počítačmi pred očami bude vyvíjať. Firmy, ktoré sa vrhli na ponuku hodiniek, zatiaľ iba duplikujú funkcie, ktoré plní každý súčasný smartfón.

Prinášajú tak iba novú módu, no s minimom úžitkovej hodnoty navyše. Spotrebitelia sú nadšení i opatrní súčasne.

Analytická firma ABI Research odhaduje, že do roka 2018 by mohol trh narásť na objem vo výške 485 miliónov zariadení predaných ročne. Rátajú pritom so všetkými formami počítačov nosených na tele.

Microsoft tak chce vývojom i testovaním napraviť svoje pomalé kroky z minulých rokov, aby znovu nepremeškal príležitosť vstúpiť na trh v správnom momente.

Je zrejmé, že Google v súčasnosti s podporou nadšencov sonduje, čo všetko môžu počítačové okuliare v rutinnom živote priniesť.

Pripraviť ekosystém

Namiesto budovania hardvéru sa firma sústreďuje na vytvorenie ekosystému aplikácií, ktoré by udali smer celému odvetviu.

Následne bude na samotných firmách, ako sa k týmto zisteniam postavia a čím spotrebiteľov zaujmú.

V prípade okuliarov ide o zariadenie, ktorého hardvér nie je priveľmi náročný na technológie. Nik však nechce zmariť šancu, aby vstúpil na trh, ktorý nie je pripravený na zmenu.

Informovali o tom noviny Wall Street Journal.