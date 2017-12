Vedci urobili krok k lieku na plešatosť

Vedci prinútili rásť vlasy. Popritom zistili, ako sa mení fungovanie génov.

22. okt 2013 o 17:03 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na myšiach to fungovalo. Vezmete bunky, ktoré obklopujú vlasový folikul, tkanivo, z ktorého vyrastajú napríklad vlasy. Dáte ich do Petriho misky, bunky namnožíte a získate akési zhluky, vložíte ich naspäť pod kožu hlodavcov a ak ste všetko urobili správne, začne vám rásť nové ochlpenie.

To, čo na prvý pohľad znie ako vynikajúci liek na plešivosť, však u ľudí vôbec nefungovalo. Napriek tomu, že takúto metódu objavili vedci už pred viac ako štyrmi desaťročiami.

Teraz odborníci prišli na relatívne jednoduchú zmenu, ktorá by mohla viesť nielen k liečbe straty vlasov. Opísali ju v odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sploštiť bunky?

„Ich práca je veľmi elegantná a extrémne precízna,“ komentuje pre Science nové zistenia biologička Radhika Atitová. „Toto je nesmierny technický pokrok.“

Štandardne sa dosiaľ odobrané bunky množili v plochých miskách. Tím pod vedením Angely Christianovej však zistil, že mnohé gény v takomto prípade nereagovali správne. Kým bunky hlodavcov sa zhlukovali, bunky ľudí nie. Ukázalo sa pritom, že práve takéto zhluky sú kľúčom.

Keď však vedci vyskúšali inú, takmer storočnú techniku závesných kvapôčok, zrazu sa všetko výrazne zlepšilo.

Viaceré gény začali normálne fungovať, vznikali zhluky buniek, a keď bunky vložili do upravených myší už s ľudským tkanivom, dokonca v dvoch prípadoch začali rásť samotné vlasy.

„Prečo sme si vôbec mysleli, že keď vezmeme krásnu trojrozmernú štruktúru a zarovnáme ju, bunky majú nejakú šancu zachovať si svoje vlastnosti?“ pýta sa tak podľa Nature biológ Anthony Oro zo Stanfordovej univerzity.

Ako fungujú gény

Odborníci zdôrazňujú, že táto technika môže viesť nielen k novému spôsobu liečby plešivosti. Vedci totiž zároveň zistili, ako sa menia procesy na úrovni génov. A to je možno ešte zásadnejší objav.

„To môže mať dôsledky nielen na vlasy, ale na liečenie jaziev či zranení vo všeobecnosti,“ dodáva dermatológ George Cotsarelis z Pennsylvánskej univerzity. „Navyše, na testovanie liekov je to lepší model ako nejaká dvojrozmerná miska.“

doi: 10.1073/pnas.1309970110