Medúzy sú najvýkonnejší plavci

Telo medúzy dovolí prejsť obrovské vzdialenosti s minimálnym výdajom energie.

21. okt 2013 o 20:00 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Kým losos pri plávaní používa silné svaly, medúza sa vodami plaví ako jemne pulzujúci zvon. Hoci je losos silnejší plavec, medúza ho v tejto činnosti predbehne – na svoju hmotnosť totiž minie menej energie na preplávanie určitého úseku než akýkoľvek iný živočích.

Podľa štúdie v Proceedings of the National Academy of Sciences má medúza jedinečný spôsob na znovuzískanie už vynaloženej energie pri každom pohybe. Používa totiž techniku na získanie ďalšieho tlaku bez pohybu svojich svalov.

Vedci to zistili po tom, čo si pri pohybe týchto morských živočíchov všimli malé výbuchy rýchlosti v momente, keď bolo telo medúzy v pokoji. Následne ochromili niekoľko medúz a zablokovali im nervové signály ovládajúce plavecké svaly. Potom ich tlačili dopredu mechanickými tyčami, aby analyzovali, ako okolo nich prúdi voda.

Zistili, že medúza sa pohybuje vďaka sekundárnej podpore, ktorú získava pri pohybe vody pod svojím telom. Keďže tento pohyb je takmer automatický, medúza nevydáva ďalšiu energiu.

„Táto technika však funguje len pri nízkej rýchlosti a relatívne malej veľkosti tela,“ vysvetľuje podľa Nature Frank Fish z Univerzity West Chester v Pensylvánii.

Medúza môže byť pri svojom pohybe efektívna, ale nemôže poraziť ryby, ak ide o rýchlosť, zrýchlenie a schopnosť manévrovať.

Doi:10.1073/pnas.1306983110