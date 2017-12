Facebook mal problémy, nedali sa pridávať príspevky

BRATISLAVA. Najväčšia sociálna sieť Facebook zaznamenala v pondelok popoludní rozsiahly, približne dvojhodinový výpadok služieb.

Množstvo užívateľov zo sveta nedokázalo pridávať nové príspevky ani komentovať existujúce. Počas výpadku tiež prestalo fungovať tlačidlo Páči sa mi to.

Výpadok zasiahol aj používateľov na Slovensku. Podľa testov v redakcii SME nebolo možné prispievať na osobné ani firemné facebookové profily.

Spoločnosť výpadok oficiálne nekomentovala. Nie je jasné, aké percento z viac ako miliardy používateľov Facebooku výpadok zasiahol.

Reakcie na výpadok Facebooku zo scoiálnej siete Twitter

Right now millions of people think the internet is down, Do we have the heart to tell them it's just Facebook? :-) #FBisdown

Some people get more upset by the fact that #Facebook is down than they would be hearing that the Death Star was on its way.