Žena otehotnela aj po menopauze

Vedci našli spôsob, ako vrátiť šancu na dieťa aj ženám po predčasnej menopauze.

17. okt 2013 o 17:15 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. V Japonsku sa dieťa narodilo žene, ktorá si prešla skorou menopauzou. Kým doteraz by to lekári považovali za zázrak, vedci zo Stanfordovej univerzity a japonskej univerzity St. Marianna tvrdia, že technika takzvaného prebudenia vaječníkov môže dať nádej aj ženám, ktoré po chemoterapii nemôžu otehotnieť.

Ženy sa rodia so stálymi zdrojmi vajíčok, ktoré sú uložené vo vaječníkoch ako nezrelé folikuly. Niektoré dozrievajú každý mesiac pre prípadne oplodnenie. Lekári pri svojej štúdii použili práve niekoľko takýchto folikúl folikulov, ktoré zostali vo vaječníkoch žien.

U trinástich z dvadsiatich siedmich dobrovoľníčok vedci podľa štúdie publikovanej v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences zistili, že ich folikuly sú schopné aktivácie v laboratóriu.

Po tomto procese implantovali ženám už aktivované folikuly do hornej časti vajíčkovodov a nasadili im hormonálnu liečbu. Protovajíčka sa začali rozvíjať u ôsmich žien, z ktorých jednej sa dieťa už narodilo a ďalšia je tehotná.

„Treba zlepšiť spôsob, ako to najlepšie urobiť,“ povedal podľa BBC Aaron Hsueh zo Stanfordovej univerzity. „Ale odhadujeme, že by to mohlo pomôcť 25 až 30 percentám žien.“

Vedci dúfajú, že nová technika by mohla pomôcť aj pri liečbe ďalších typov neplodnosti. Napríklad v prípade, keď ženy majú problémy po rádio- či chemoterapii.

Hsueh zároveň verí, že liečba by mohla pomôcť aj ženám starším ako štyridsať či štyridsaťpäť rokov s nepravidelným menštruačným cyklom.

Niektorí odborníci však varujú, že ženy by mali zostať opatrné a veľmi nedúfať. Štúdia podľa nich viedla len k jednému pôrodu za veľmi špecifických okolností.

doi:10.1073/pnas.1312830110