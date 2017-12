Rusi vylovili z jazera meteorit

Pol tony vážiaci kus kozmickej skaly sa zaradí medzi desať najväčších na svete.

17. okt 2013 o 16:50 Ondrej Podstupka

MOSKVA, BRATISLAVA. Má asi pol tony a potvrdil, že prvé správy mali pravdu. Do jazera v ruskej Čeľabinskej oblasti naozaj dopadol veľký kus asteroidu, ktorý sa začiatkom roka rozpadol nad miestnym územím. A ten kus je na pomery meteoritov naozaj veľký.

Zvyšok po zhruba desaťtisíctonovom objekte pritom vyťahovali takmer osem mesiacov. Pričom vedci poznali jeho približnú polohu podľa diery, ktorú zanechal na vtedy ešte zamrznutej hladine jazera. No potápači sa museli prehrabať niekoľkometrovou vrstvou kalu, ktorá úlomok prikryla.

Vylovenie bolo ťažké

Vyloviť februárový kus z kozmu nebolo jednoduché. Skôr to pripomínalo zvláštnu operáciu: kameň ešte pod vodou zabalili do špeciálneho obalu a premiestnili na kovovú platňu. Úlomok vytiahli a pokúsili sa ho premiestniť na váhu, no vtedy sa im podľa BBC rozlomil najmenej na tri časti. Následne sa pokazila aj váha.

Vedci teraz musia overiť, že ide naozaj o meteorit. Jeho pravosť však už predbežne potvrdila kurátorka Natural History Museum v Londýne Caroline Smithová. Objekt má charakteristickú tmavú a lesklú škrupinku, ktorá vzniká roztavením povrchu pri prechode atmosférou.

„S najväčšou pravdepodobnosťou patrí do prvej desiatky najväčších jednotlivých kusov, aké sa kedy našli,“ zdôraznila Smithová.

Lacná sonda

Ruský meteorit

Vstúpil do atmosféry Zeme 15. februára rýchlosťou 67-­tisíc kilometrov za hodinu.

S hmotnosťou okolo desaťtisíc ton išlo zrejme o najväčší objekt, ktorý dopadol na Zem od roku 1908, keď teleso zničilo rozsiahlu oblasť na Sibíri.

Samotná veľkosť úlomku nie je pre vedcov dôležitá. Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied však zdôrazňuje, že dôležitejšie sú videozáznamy. Vďaka nim dokážu astronómovia vyrátať trajektóriu telesa a určiť, odkiaľ priletelo a aký je jeho pôvod.

„Je to vlastne lacná sonda, ktorá nám môže povedať viac o konkrétnej oblasti slnečnej sústavy,“ povedal SME Svoreň. Vedci teraz definitívne overia pravosť nálezu a potom začnú zisťovať zloženie aj vek meteoritu. Fakt, že veľký úlomok museli vyloviť z jazera, by ich ďalšiu prácu už príliš skomplikovať nemal.

Množstvo kúskov

Ruskí odborníci podľa New York Times predbežne predpokladajú, že objekt môže mať až 4,5 miliardy rokov, teda približne rovnako ako naša slnečná sústava. Pravdepodobne skončí v miestnom múzeu, ktoré už vlastní iné úlomky z čeľabinského telesa.

Takýto rozpad na množstvo úlomkov je prirodzený. Teleso sa pri prelete našou atmosférou rozpadáva a z pôvodného objektu môžu vzniknúť desiatky častí, ktoré dopadajú v celej dráhe letu.

Najväčšie kusy sa zvyčajne nájdu v okolí miesta hlavného dopadu. Napríklad ruskí potápači už teraz vylovili ďalších dvanásť úlomkov, no pôvod z meteoritu sa zatiaľ potvrdil len pri piatich.