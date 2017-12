Tajomné slony sú najkrajšou snímkou prírody. Pozrite si ďalšie

Predstavili tohtoročných víťazov v prestížnej súťaži Wildlife Photographer of the Year. Prišlo do nej 43-tisíc snímok z takmer stovky krajín.



Špecifickým sladkovodným krokodílom v rieke Čambal hrozí vyhynutie. Vo voľnej prírode je už iba dvesto párov, ktoré sa môžu rozmnožovať. FOTO - UDYAN RAO PAWAR

Na víťaznú snímku súťaže sa fotograf Greg du Toit pripravoval takmer desaťročie. Napokon mu zhruba meter pred objektívom prebehlo sloníča, využil pritom polarizačný filter a neklasické vyváženie bielej. FOTO - GREG DU TOIT

Sovia samica pri love. V skutočnosti je to trochu podvod, fotograf totiž nastrčil mŕtvu myš, aby mal príležitosť na lepšiu snímku. FOTO - CONNOR STEFANISON

Väčšina snímok ukazuje ľadové medvede na ľade. Tieto zvieratá však podstatnú časť svojho života strávia vo vode, a to sa fotograf pokúsil ukázať. FOTO - PAUL SOUDERES

McDonald musel čakať niekoľko hodín, kým sa objavili jaguáre. Čo pôvodne vyzeralo ako príprava na párenie, zmenilo sa na divokú bitku. FOTO - JOE MCDONALD

Najťažšie na fotení je predvídať, čo zviera urobí. Ak sa to podarí, môžete vidieť napríklad líšku pri love. FOTO - CONNOR STEFANISON

Niektoré druhy pavúkov môžu dorásť aj do veľkosti ľudskej ruky. Ich pavučiny sú také silné, že do nich môžu chytiť menšie vtáky či netopiere - aj keď nie sú pre pavúky potravou. FOTO - ISAK PRETORIUS

Mexické pláže neďaleko Cancúnu sú tradičným miestom na hniezdenie ohrozenej korytnačky. Korytnačky však ohrozuje činnosť človeka. FOTO - Luis Javier Sandoval

Japonské makaky sú známe svojou záľubou v termálnych kúpeľoch. Hierarchia v ich skupinách dokonca znamená, ktoré jedince sa môžu kúpať a ktoré nie. FOTO – JASPER DOEST