Český Telecom znižuje ceny

Zákazníci Českého Telecomu začali prechádzať k mobilným operátorom, Telecom sa preto rozhodol, že od 1. júla svoje poplatky za volanie do mobilnej siete zníži až o 48 %

22. jún 2001 o 17:16 SITA

PRAHA 22. júna (SITA, Reuters) - Český Telecom znižuje od 1. júla ceny volania z pevnej siete do sietí troch domácich mobilných operátorov až o 48 %. "Český Telecom v priebehu posledného roku strácal určitú časť prevádzky a zákazníci začali prechádzať z pevných liniek na mobilné siete. Museli sme sa riadiť požiadavkami trhu a cenu znížiť," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Přemysl Klíma na tlačovej konferencii. Tarify dvoch z troch cenových programov pre domácnosti sa znižujú o 28 %, tarify pre podnikateľov sa podľa typu cenového programu znižujú o 28 až 48 %. Pri volaní z verejných telefónnych staníc na mobilné telefóny firma predlžuje impulzy, čím ich zníži o 19 až 35 %.

Finančný riaditeľ Telecomu Urs Kamber uviedol bez konkrétnych odhadov, že Telecom očakáva zníženie výnosov, ktoré by však malo byť čiastočne kompenzované častejším volaním do mobilných sietí a následne znížením poplatkov zo strany mobilných operátorov. Klíma oznámil, že spoločnosť momentálne rokuje s domácimi mobilnými operátormi, aby znížili hovory v opačnom smere. "Verím, že sa s mobilnými operátormi na znížení poplatkov do konca mesiaca dohodneme," uviedol Klíma a dodal, že pokiaľ by k dohode nedospeli, tak by sa Telecom obrátil na regulátora. "Cena by mala byť taká, aby pokryla náklady a zahŕňala primeraný zisk," dodal.

Za ukončený hovor vo svojej mobilnej sieti si domáci operátori účtujú 6,5 až 7,7 CZK za minútu volania, Telecom predpokladá, že nová cena by mohla byť o polovicu nižšia. "Cena za ukončenie prepojenia do mobilných sietí klesá celosvetovo až o 50 % ročne a pohybuje sa okolo troch až štyroch korún," povedal výkonný riaditeľ divízie služieb veľkopredaja Pavel Jiroušek. Český Telecom prevádzkuje takmer štyri milióny pevných liniek, penetrácia trhu mobilnými telefónmi operátorov Eurotel, RadioMobil a Český Mobil je takmer 50%.