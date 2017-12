Skrížili kultové Tetris a Sim City. Najlepšie appky týždňa

Každý týždeň pre vás vyberieme aplikácie, ktoré nás najviac zaujali. Zedge, Rymdkapsel, BaconReader.

13. okt 2013 o 19:39 (pac, pst, tp)

Zedge Dostupné:

Android Cena: zadarmo

Melódie vyzváňania, upozornenie na novú správu či pekné pozadie na obrazovku. Toto všetko nemusíte hľadať na internete.

Aplikácia Zedge má v ponuke stovky tisíc multimediálnych súborov, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť do vášho smartfónu či tabletu. Obrázky sú aj vo vysokej kvalite, vhodné pre Full HD displeje moderných zariadení.

Rymdkapsel Dostupné:

iOS

Android Cena: 3,59

Na prvý pohľad to vyzerá, ako keby ste skrížili Tetris s prvým Sim City a ktoroukoľvek tower defense hrou.

Vlastne to nie je iba pocit, presne to sa v tejto artovej hre stalo a napriek tomu, že to znie šialene, ono to naozaj výborne funguje. Jediným problémom tejto zábavnej záležitosti je, že obtiažnosť je miestami až frustrujúca.

BaconReader for Reddit Dostupné:

Android

Cena: zadarno

Reddit je skvelý zdroj informácií bez ohľadu na to, či hľadáte články o politike, jadrovej fyzike, alebo len obrázky mačiatok. Reddit je tiež mizerne čitateľný na mobile.

BaconReader zobrazuje obsah Redditu na malej obrazovke mobilného telefónu v oveľa prítulnejšej forme.