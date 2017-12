Otestovali sme múdre hodinky od Samsungu, sklamali

Sú múdre hodinky technologickou budúcnosťou? Bohužiaľ, zatiaľ nie sú ani prítomnosťou.

15. okt 2013 o 17:20 Matúš Paculík

Pozriete sa na svoju ruku a vidíte všetky dôležité udalosti či zmeškané hovory. Jedným ťuknutím zavoláte manželke alebo spravíte zaujímavú fotografiu, ktorá sa automaticky uloží na váš cloud.

Nežijeme ale v ideálnom svete a ani nová generácia múdrych hodiniek nie je dokonalá. Do výroby sa pustili dve veľké firmy Samsung a Sony, no výsledku stále niečo chýba.

video //www.sme.sk/vp/28263/

Predĺžená ruka smartfónu

Chytré hodinky nie sú samostatne fungujúcim celkom a bez smartfónu sú nepoužiteľné (Samsung), prípadne vám zobrazia len čas (Sony).

S telefónom komunikujú bezdrôtovo a na displeji si prečítate dôležité upozornenia či naplánované udalosti. So Samsungom môžete pohodlne telefonovať, Sony vám hovor len umožní zodvihnúť, odmietnuť, prípadne stlmiť zvonenie.

Samsung vsadil na dizajn, no jeho plastový remienok obsahuje veľa elektroniky a nepôsobí odolne. Sony tento problém nemá, keďže tu nenájdete fotoaparát a ani mikrofón. S kovovým remienkom navyše nevytŕča z davu bežných hodiniek.

Samsung Galaxy Gear Sony SmartWatch 2 299 eur cena 179 eur Galaxy Note 3 a 10.1 s čím funguje Smartfón s Android 4.0 1,63“ 320x320 displej 1,6“ 220x176 Áno umožňuje hovory Nie Len SMS text notifikácie SMS, e-mail, FB, Twitter Áno fotoaparát Nie 1 deň výdrž 4 dni Špeciálna kolíska nabíjanie MicroUSB Nie vode odolné Áno Nie vymeniteľný remienok Áno 4,0 / 10 hodnotenie 6,0 / 10

Jednoduchá inštalácia

Spojenie hodiniek so smartfónom nie je zložité. Samsung vám to chce uľahčiť jednoduchým priložením smartfónu k plastovej kolíske, no v našom prípade to s modelom Galaxy Note 3 nefungovalo a použiť sme museli manuálne nastavenie.

Do smartfónu si následne nainštalujete aplikáciu, ktorou upravujete niektoré nastavenia a spravujete programy a hry. V prípade Sony vám na to postačí akýkoľvek smartfón so systémom Android 4.0 a vyšším, Samsung zatiaľ podporuje len niektoré prémiové modely.

Pre nové aplikácie do hodiniek Galaxy Gear sa musíte zaregistrovať v službe Samsungu, Sony ich má umiestnené priamo v obchode Google. Zadarmo nie sú všetky, za tie lepšie si zaplatíte.

Možnosti nastavenia hodiniek sú široké, aplikácie si ale stiahnete iba z firemného obchodu.

Pre Sony sú v obchode Google dostupné desiatky aplikácií a hier, nastavenia môžete upraviť len pre jednotlivé aplikácie.

Nedomyslené veci

Po prvotnom nadšení sa pripravte na rýchle vytriezvenie. Áno, hodinky sú pekné a zo Samsungu dokonca môžete telefonovať či fotiť ako-tak použiteľné fotografie. V spoločnosti však nedomysleli systém notifikácií, ktoré sú pre hodinky také dôležité.

Samsung vás upozorní, že vám prišiel nový e-mail či správa na Facebooku, no pre zistenie obsahu musíte aj tak z vrecka vybrať telefón. Najväčšou otravou je ale každodenné nabíjanie. Aby to nebolo málo, potrebujete k tomu malý plastový obal, do ktorého hodinky vložíte. Ak ho stratíte alebo poškodíte, hodinky jednoducho nenabijete.

Sony s notifikáciami problém nemá, a tak presne viete, kto a čo vám píše na Facebooku, čo je nové na Twitteri, prípadne či sa kvôli e-mailu oplatí vyťahovať telefón. To je hlavná výhoda múdrych hodiniek – odbremenia vás od neustálej kontroly telefónu. Pre nabíjanie je tu microUSB konektor, takže môžete použiť aj nabíjačku od smartfónu.

Ako sa používajú?

Oznámenie udalosti vibráciou je dokonalé – neprepočujete ho a zároveň neruší ani počas pracovného jednania. Hodinky vás zobudia vibráciami, čo je ten najlepší budík - ak s vami v izbe spí aj malý potomok.

Hodinky sa primárne ovládajú dotykom, Samsung k tomu pridáva aj hlas a po zdvihnutí ruky ukáže presný čas a aktuálne počasie. Aplikácií má dostatok, zaujme Path, Foursquare a aj Evernote. Dotykové ovládanie nereaguje úplne najlepšie, priemerná je aj navigácia medzi jednotlivými položkami.

Pocitovo sú rýchlejšie hodinky od Sony, ktoré vám zobrazia až šesť odkazov na aplikácie. Nájdete tu užitočné mapy, zábavný Tetris a zahrať sa môžete aj obľúbené karty. Chýbali nám ale informácie o počasí a displej sa svojou kvalitou Samsungu nevyrovná.

Na obidvoch hodinkách si môžete prezrieť fotografie zo smartfónu, no kvôli malým displejom to využívať nebudete. Naopak, ovládnutie hudby je skvelým nápadom.

Len na pár metrov

Dosah zariadení záleží od konkrétneho smartfónu, ráta sa na metre a problém môže nastať už v bežnom trojizbovom byte. Hodinky od Sony strácali spojenie už po piatich metroch, Samsung bol na tom o trochu lepšie.

Znovupripojenie je automatické, nie je potrebný žiaden zásah z vašej strany. Rovnako sa hodinky správajú pri reštarte telefónu a spoja sa okamžite po nabehnutí systému. Po pripojení k inému smartfónu sa obsah hodiniek vymaže, no keď ich vrátite k tomu pôvodnému, všetky nastavenia a nainštalované aplikácie sa obnovia.

Komunikácia cez Bluetooth nie je strašiakom pre výdrž vášho smartfónu. SmartWatch 2 veľmi neublížil batérii Xperie Z1, ktorá na jedno nabitie vydržala vyše 22 hodín bežnej prevádzky.

Zatiaľ len pre nadšencov

Samsung Galaxy Gear ani Sony SmartWatch 2 nie sú produkty vhodné pre masový trh. Ich výhody zatiaľ ocení skôr technologický nadšenec, pre ktorého majú funkcie aj nejaký význam.

S Galaxy Gear si síce budete pripadať ako Michael Knight, no na verejnosti sa k nim asi prihovárať nebudete. Navyše, ak stratíte špeciálnu plastovú kolísku, do 24 hodín máte po zábave. Absencia natívnej podpory pre Google služby a sociálne siete je zarážajúca.

Sony sa zbytočne nesústreďuje na pocity a SmartWatch 2 sú použiteľné hodinky s príjemným vzhľadom. Nevedia síce telefonovať a fotiť, no zobrazia vám každú novú informáciu, nabíjať ich stačí raz za štyri dni, sú odolné voči vode, lacnejšie a fungujú so skoro každým Android smartfónom.