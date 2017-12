Objavili šancu na život pri ďalekej hviezde

Podmienky na život nemusia byť vzácne, Európa bola plná miešania a odovzdávali Nobelove ceny. Vracia sa prehľad Týždeň vo vede.

11. okt 2013 o 14:36 Tomáš Prokopčák

Voda okolo inej hviezdy

Je od nás vzdialený asi 150 svetelných rokov. Napriek tomu dnes dokážu astronómovia sledovať nielen ďalekého bieleho trpaslíka, ale aj pozostatky okolo neho. Všimli si, že okolo GD 61 krúžia zvyšky po kozmickom objekte a v nich našli stopy po kyslíku. A keď fenomén lepšie preskúmal Hubblov vesmírny ďalekohľad, bolo jasné, že tam kedysi bola voda. +Čítajte viac na Nature

Divoké miešanie

Stalo sa to niekedy pred 7500 rokmi. Z územia dnešného Turecka dorazili do Európy ľudia, ktorí so sebou priniesli zásadnú inováciu: miestni lovci a zberači natrafili na prvých poľnohospodárov. Ako toto miešanie populácii prebiehalo, ukázal nový výskum mitochondriálnej DNA. +Čítajte viac na BBC

Titan vznikol zrážkou

Nie je to úplne nová myšlienka. Saturnov Titan však mohol vzniknúť po zrážke troch či štyroch iných mesiacov. Dôvody, prečo si to vedci myslia, teraz zazneli na výročnom stretnutí americkej Planetárnej spoločnosti. +Čítajte viac na Science

Klíma zasiahne trópy

Tradičná hypotéza hovorí, že na klimatickú zmenu najvýraznejšie doplatí oblasť Arktídy a severu Európy. Podľa štúdie v magazíne Nature budú mať však zmeny najhoršie následky v oblasti trópov. Dôvod je jednoduchý: žijú tam ľudia, ktorí sú chudobní a majú najmenšie technologické možnosti, aby sa na zmeny pripravili. +Čítajte viac na Scientific American

Nobelove ceny

Tento týždeň sa udeľovali Nobelove ceny. Prvé tri boli za prírodovedný výskum a švédska Kráľovská akadémia vied podľa očakávaní ocenili aj otcov myšlienok za Higgsovým bozónom. Okrem nich však aj počítačové simulácie chémie či pochopenie toho, ako funguje transportný systém bunky. +Čítajte viac na SME