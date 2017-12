Americká armáda vytvára superoblečenie, pripomína Iron Mana

Aktívny odev má dať vojakom nadľudské vlastnosti aj schopnosti.

11. okt 2013 o 11:10 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Má to byť budúcnosť armády. Z obyčajných vojakov sa stanú superbojovníci, rýchlejší, silnejší, ktorí nebudú príliš pociťovať únavu. Za všetko totiž môže oblek, ktorý pripomína ten z hollywoodskych filmov.

Americká armáda sa pokúša vyvinúť personalizovaný bojový kostým pre vojakov, pri ktorom chce využiť všetky dostupné technológie z armádneho a civilného sveta. Ľudská bojová sila má vďaka nemu získať vlastnosti, ktoré doposiaľ prinášala iba technika.

Pôvodne pre hendikepovaných

Základom bojového obleku je kĺbový nosný rám, ktorý je akousi externou kostrou človeka. Poháňaný pneumaticky, hydraulikou alebo motormi na seba preberá námahu, ktorú zvyčajne vydáva ľudské telo.

Ak sa vojak oblečie do takéhoto aktívneho postroja, prostredníctvom senzorov robí za neho kroky technika. Vďaka tomu prekoná fyzické obmedzenia ľudí a dokáže to, čo by bez neho bolo príliš náročné.

„Požiadavkou bolo dostať celú rodinu systémov do bojového obleku, pri ktorom sme spojili exoskeleton s inovatívnym brnením, displejmi na monitorovanie výkonu a životných funkcií. A priložili sme k tomu zbrane," hovorí podľa BBC Karl Bojers, vojenský poradca výskumu.

„Je to pokročilá zbroj. Sú to komunikácia, antény, kognitívne zlepšenia, senzory aj miniatúrne obvody."

V civilnom svete sa pritom jedná o technológiu, ktorá pomáha telesne postihnutým prekonať ich obmedzenia. Väčšina telesnej váhy a námahy sa z ľudských tkanív presúva na techniku. Armáda však plánuje zájsť ešte ďalej.

Tento nosný systém by mal byť vybavený senzormi, ktoré snímajú stav organizmu a pomáhajú sa s ním zladiť. Upozornia na dehydratáciu, odhalia prílišnú záťaž či stres. Zbraňový systém bude aktívne naviazaný na nosný rám aby nepriťažovali vojakovi pri jeho misii.

Prídu aj bojové mechy?

Skončiť by teraz mohli aj nepriestrelné vesty s keramickými náplňami. Nahradiť by ich mali materiálové výplne, ktoré vplyvom elektrického či magnetického poľa menia svoje vlastnosti.

Podľa predstáv inžinierov by stačil jeden povel a gél by sa sa zmenil na pevnú hmotu. Tá ochráni vojaka pred guľkami a črepinami .

Ďalšou ambíciou sú superroboty v nadľudskej veľkosti, v ktorých by sa ukrýval človek. Stroj by riadil svojimi pohybmi a ovládacím panelom tak, ako to vídať vo filmoch či videohrách.

Informovala o tom britská BBC.