Kyberšikany deti pribúda, zažila ju tretina Slovákov

Deti šikanované cez web sa boja zveriť v obave z necitlivej reakcie rodičov. Na Slovensku kyberšikanu zažila tretina detí.

10. okt 2013 o 8:11 Ondrej Podstupka

Je tretiakom na základnej škole. Po vyučovaní sa vráti domov, zopakuje si násobilku a názvy planét, pustí si počítač a otvorí si Facebook. Rovnako ako väčšina jeho spolužiakov má vlastný účet.

Zistí, že jeho profil niekto bez jeho vedomia prebral a zverejňuje na ňom jeho fotky pri prezliekaní sa pred hodinou telesnej.

Vidia ich všetci spolužiaci. Nasledujúce dni dostane desiatky posmešných správ aj od detí, ktoré sedia hneď vo vedľajšej lavici.

Podobnú situáciu zažívajú tisíce detí na Slovensku. Približne tretina detí na Slovenskusi na mobil nahráva spolužiakov v chúlostivých situáciách a zabáva sa zverejňovaním záznamu na internete. Väčšina rodičov netuší, že ich dieťa je organizátorom alebo obeťou kybernetickej šikany.

Šikany je stále viac

Spolu s prenikaním internetu a telefónov medzi čoraz mladšie deti narastá v posledných rokoch aj počet prípadov kyberšikany, ukazujú dáta z prieskumov spoločnosti Orange medzi slovenskými deťmi, učiteľmi a rodičmi.

V prieskume z roku 2012 priznalo nahrávanie a zverejňovanie citlivých a záberov 34 percent detí vo veku od osem až do jedenástich rokov. O štyri roky skôr nakrúcalo podobné videá 23 percent detí. Staršie deti zažívajú podobné situácie ešte častejšie.

Kyberšikanu medzi deťmi skúmala v roku 2010 aj prestížna London School of Economics. Jej výskum ukázal, že približne šesť percent Európskych detí sa stalo obeťou kybernetickej šikany. Medzi jednotlivými krajinami sú však veľké regionálne rozdiely.

Podľa detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej, ktorá zabezpečuje projekt e-deti.sk, je rozmach kyberšikany spojený s nárastom technologickej zručnosti detí a dostupnosťou technológií. Veľkú úlohu zohráva fakt, že deti sú od obetí šikany oddelené.

„Cez internet bez problémov napíšu aj to, čo by z očí do očí nikdy nepovedali,“ hovorí psychologička.

Nepomôže odchod zo školy

Internet umožnil vznik nových foriem šikanovania. Okrem nahrávania nepríjemných záberov sú rozšírené aj krádeže identity, pri ktorých útočník získa kontrolu nad facebookovým účtom obete a začne pod jej menom vytvárať ponižujúce príspevky.

Vďaka sociálnym sieťam a rýchlej komunikácii získalo nový rozmer aj ohováranie alebo očierňovanie, ktoré môže byť ostrejšie a viac verejné. Pre dieťa nie je úľavou ani odchod zo školy, keďže útoky môžu pokračovať kdekoľvek.

Situácia sa môže vystupňovať rýchlejšie ako v reálnom svete. Britský výskum aj dáta amerického National Crime Prevention Council ukazujú, že časť obetí zároveň útočí na iné deti alebo na pôvodných agresorov. Tretina tínedžerov v americkom prieskume priznala, že sa svojim trýzniteľom chce pomstiť rovnakým spôsobom.

Bezpečný priestor

Situáciu okolo kyberšikany komplikuje, že deti sa problém boja riešiť s rodičmi. Radu hľadajú u súrodencov alebo starších kamarátov.

Majú strach, že rodičia zareagujú prehnane a úplne ich odrežú od internetu alebo sociálnych sietí, čo je podľa špecialistu na digitálnu bezpečnosť spoločnosti Eset Petra Stančíka prehnaná reakcia.

„Dá sa to porovnať s reálnym svetom. Ak dieťa šikanujú vonku, nie je riešením zamknúť ho v izbe,“ vysvetľuje Stančík. Existujú technické možnosti, ako útočníkov zablokovať, no hlavné podľa neho je, aby rodičia naučili deti základným pravidlám a aby deti vedeli, že sa im môžu zdôveriť.

Význam vzájomnej dôvery pri riešení kyberšikany zdôrazňuje aj autor knihy Bezpečnost detí na internete Daniel Dočekal. Rodičia by si podľa neho mali založiť s deťmi účet na sociálnych sieťach spolu, no pristupovať by naň mali len s povolením dieťaťa.

„Žiadne násilné metódy nefungujú, vždy vyvolajú presne opačnú reakciu. Ak bude dieťa chcieť, založí si na sociálnych sieťach iný účet bez vedomia rodiča a potom je všetko stratené,“ hovorí český autor.

Ako rozoznať kyberšikanu Ak je dieťa obeťou: Náhle prestane používať počítač.

Vyhýba sa diskusii o tom, čo robí online.

Je rozrušené po prečítaní správ v mobile

Zatvára sa pred rodinou a kamarátmi, je utiahnuté. Ak je dieťa útočníkom Prejavuje vyostrené emócie pri používaní počítača.

Trávi veľa času za počítačom s kamarátmi a prehnane sa smeje, ale nechce povedať, čo robia.

Rýchlo zatvára internetový prehliadač, keď vstúpite do miestnosti.

Udržiava niekoľko účtov na sociálnych sieťach a emailových adries.

Druhy kyberšikany Obťažovanie cez chat alebo SMS.

Krádež identity a napodobňovanie na sociálnych sieťach.

Ohováranie na blogoch alebo weboých stránkach.

Šírenie ponižujúcich fotografií a videí.

Posielanie nevhodného obsahu.