LG spustilo výrobu prehnutých mobilov

Prehnuté displeje a akumulátory už prúdia z výrobných liniek vo fabrikách LG.

8. okt 2013 o 11:00 Milan Gigel

BUSAN, BRATISLAVA. Už v októbri sa firma LG chystá predstaviť svoj prvý smartfón s prehnutým displejom. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli fabriky, ktoré na svojich linkách vyrábajú displeje a akumulátory.

Na rozdiel od Samsungu, ktorý by mal do konca októbra predstaviť svoj smartfón s vodorovne prehnutým displejom, ten od LG je prehnutý priečne, aby kopíroval prirodzené línie tváre.

Továreň LG Display Co LTD ohlásila spustenie výroby prehnutých displejov s uhlopriečkou 6 palcov, bližšie detaily však neprezradila. Všetko zostane v utajení až do novembrového predstavenia.

OLED displeje s plastovým substrátom by podľa juhokórejských firiem mohli prelomiť stagnujúci dopyt po smartfónoch na trhu, ktorý sa čiastočne zasýtil. Práve iné modely a nové výrobné technológie displejov by mohli dať firmám náskok pred konkurenciou.

V ustálenej ponuke smartfónov, pri ktorých sa pod rovnakým mobilným systémom menia iba uhlopriečky displejov, by mohli prehnuté modely s odvážnejším dizajnom vytŕčať.

Ohybné displeje v spojení s dotykovým ovládaním prinášajú priestor pre nové ovládacie prvky. Tlačidlá by mohli byť virtuálne zobrazované - hoci i po obvode smartfónu.

Pilotné série majú fabrikám pomôcť nastaviť proces výroby tak, aby nepriniesol vyššie náklady na výrobu nových modelov, ktoré budú náročnejšie na zostavenie.

Informovala o tom agentúra Reuters.