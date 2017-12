Snímače odtlačkov mieria aj do Androidu

Firmy chcú vymeniť odtlačky prstov za heslá. Spojili sa preto Google, PayPal a Lenovo.

7. okt 2013 o 10:58 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Apple nie je jedinou firmou, ktorá sa vidí v odtlačkoch prstov. Nové aktivity bezpečnostnej aliancie FIDO naznačujú, že čítačky odtlačkov prstov zamieria už v budúcom roku aj na smartfóny s Androidom.

Firmy Google, PayPal a Lenovo už pracuje na spoločných štandardoch, ktoré môžu priniesť všestranné použitie biometrického prihlasovania. Jediný odtlačok prsta by tak mohol používateľa sprevádzať od odomknutia smartfónu, cez prihlásenie k pošte, až k elektronickej platbe.

Prikladať prsty

Odtlačok prsta sa má stať bezpečným identifikátorom, ktorý môže uľahčiť život. Ľudia sa vyhýbajú komplikovaným heslám a ich pravidelnej zmene, rovnako ich vraj obťažujú aj jednorazové prihlasovacie kódy pri dvojfaktorovom prihlasovaní.

Biometrické prihlasovanie chcú teraz spoločnosti spracovať do takého formátu, aby sa stalo štandardom -podobne ako zabezpečené spojenie so servermi. Rovnaký princíp overenia identity by tak mohli používať všetky elektronické služby – od bankomatov, cez predajné terminály až po notebooky, mobily a tablety.

Doposiaľ boli čítačky zvyčajne súčasťou podnikových notebookov, pričom spôsob ich využívania nebol jednotný. Ani čítačka v novom iPhone 5s od Apple neprináša so sebou univerzálny ekosystém, ktorý umožňuje overiť identitu používateľa ktorejkoľvek službe.

To by sa malo podľa aliancie FIDO zmeniť. Medzi jej členmi sú okrem bezpečnostných firiem aj výrobcovia hardvéru ako BlackBerry, Infineon, LG Electronics a ďalší.

Väčšie ťažkosti?

Analytici upozorňujú na to, že biometrické údaje by sa nemali používať pri overovaní prístupu plošne, pretože každé zlyhanie a prelomenie technológií so sebou prináša stav, pri ktorom niet cesty späť.

Kým heslá a prihlasovacie schémy možno meniť bez obmedzení, odtlačky zostávajú vždy odtlačkami. Proti zneužitiu uniknutých identít sa nemožno žiadnym spôsobom uchrániť.

Informoval o tom kanadský server CTV News.